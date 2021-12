Com jogadores da base, Bahia se reapresenta na Cidade Tricolor

Com a presença de atletas da base, o time do Bahia se reapresentou nesta terça-feira, 29, no CT Evaristo de Macedo, para dar início à preparação do confronto contra o Grêmio, marcado para a próxima quarta-feira, 6 de janeiro, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Brasileirão Série A.

>>Veja tabela de classificação e jogos da Série A

Antes da bola rolar nos gramados, o grupo do Esquadrão teve uma conversa com o técnico Dado Cavalcanti. Na sequência, os jogadores realizaram exercícios físicos na academia da Cidade Tricolor e, aqueles que atuaram mais de 45 minutos na derrota contra o Internacional, foram direcionados para um regenerativo.

Os demais atletas foram para o campo e fizeram atividades técnica e táticas, sob o comando de Dado Cavalcanti. Durante os trabalhos, o treinador pôde contar com os atletas Patrick de Paula, Luiz Felipe e Thiago, sendo que os dois primeiros estão suspensos e não jogam a partida de volta contra o Vasco, pela final da Copa do Brasil Sub-20.

Com dores no joelho, o atacante Saldanha seguiu entregue aos profissionais de fisioterapia do clube.

O elenco retorna ao batente na manhã desta quarta-feira, 30, novamente no CT Evaristo de Macedo, para mais uma etapa da preparação.

adblock ativo