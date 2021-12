Com joelho inchado, Ávine é desfalque pelo 3º jogo seguido

A três dias da partida contra o Boa Esporte, pela 17ª rodada da Série B, na Fonte Nova, o técnico Sérgio Soares ganhou um problema para escalar o Bahia. A expectativa era ele pudesse contar com o retorno do lateral esquerdo Ávine, poupado na derrota de 3 a 1 para o Santa Cruz e na vitória de 3 a 0 sobre o ABC, na semana passada.

Nesta terça-feira, 4, o departamento médico tricolor resolveu vetar o jogador por precaução. A notícia foi dada pelo médico Luiz Sapucaia logo após o treino da tarde no Fazendão.

Segundo ele, o lateral apresentou um quadro de sinovite: inflamação no revestimento da articulação do joelho ou sinóvia. Por isso, será preciso, por enquanto, evitar atividades de maior esforço físico.

"Ávine apresentou uma sinovite discreta no joelho direito, que, como todos sabemos, tem um comprometimento articular, já foi tratado em outras ocasiões. Por conta disso, ele terá esse processo algumas vezes. Resolvemos poupá-lo para que possamos contar com ele em 100% de sua condição no próximo jogo", explicou Sapucaia.

Ainda de acordo com o médico, mesmo que isso se repita, não é algo que exija um novo processo cirúrgico. "É simples: Ávine ficou muito tempo parado (dois anos e 11 meses devido a lesões no mesmo joelho). Essa é uma condição que é inerente à lesão que ele teve. Fatalmente, quando solicitado em excesso, ou quando se entregar muito, isso poderá se repetir. O caso de Ávine requer cuidado maior. Estipular prazo não é possível", concluiu.

O prata da casa de 27 anos voltou a jogar no dia 22, no triunfo de 2 a 0 sobre o Paysandu. Atuou na partida seguinte, dia 30, empate de 1 a 1 com o Botafogo. Aí, parou.

Surpresa

O veto, ao que tudo indica, surpreendeu até o jogador, pois, pela manhã, antes mesmo do treino, Ávine comentava via assessoria sobre seu possível retorno diante do Boa.

"O trabalho realizado no Fazendão foi muito importante para mim na última semana, até porque estava sem atuar há muito tempo. Precisava me recuperar para evitar lesões e poder ter uma sequência boa agora. A atenção da comissão técnica e do departamento físico tem sido fantástica comigo", havia dito.

À noite, informado pelo departamento médico, Ávine se mostrou conformado. "Passei muito tempo sem atuar. A comissão técnica está fazendo tudo com muita cautela para evitar qualquer tipo de problema. Tudo que estamos fazendo é de forma planejada. Esse carinho tem sido muito importante para que eu esteja 100% sempre. Vou trabalhar para estar presente na próxima terça-feira", disse em referência ao duelo contra o Náutico, em casa.

Briga pela vaga

Sem Ávine, o técnico Sérgio Soares tem opções para a vaga: Patric, Marlon e Vítor. Na lateral direita, o recém contratado Cicinho treinou entre os titulares e pode fazer sua estreia pelo clube.

