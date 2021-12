Com Joel, Bahia empata e mantém jejum na Arena

No jogo que deu início à nova Era de Joel Santana no comando técnico do Bahia, o tricolor mostrou na tarde deste domingo, 14, que ainda não está totalmente à vontade na Arena Fonte Nova: amargou empate de 1 a 1 com o Vitória da Conquista e continua sem vencer em seu novo estádio.

Apesar do tropeço, o Esquadrão segue na ponta do Grupo 2 do Baianão: com seis pontos ganhos, está à frente, respectivamente, do Juazeiro, que tem quatro pontos, do do Botafogo-BA, que também tem quatro, e do lanterna Feirense, então com três pontos.

Embora tenha sido dominado pelo toque de bola do alviverde baiano no primeiro tempo, o Bahia conseguiu arrancar o empate numa jogada de bola aérea: Obina, de cabeça, igualou o placar aos 31 minutos. Antes, aos 23, o zagueiro Sílvio, também de cabeça, já havia colocado o Bode na frente.

Na segunda etapa, o time de Joel Santana se mostrou mais aguerrido e criou boas chances para virar o placar, mas falhou nas conclusões e não conseguiu evitar o empate. Assim como fizera no jogo da última quinta-feira, 11, contra o Maranhão, Souza saiu de campo mais cedo. Desta vez, porém, o Caveirão reclamou de dores musculares. Após o apito final, o tricolor saiu de campo vaiado pela sua torcida.

Já que venceu o Maranhão por 2 a 0 e evitou o jogo que seria disputado na próxima quarta-feira, 17, na Arena Fonte Nova, o Esquadrão só volta a jogar no próximo domingo, 21, contra a Juazeirense, no Estádio Adauto Morais, pelo Baianão.

Bode começa melhor - Sob o olhar atento do técnico Joel Santana, que ainda não trabalhou para deixar o time tricolor com o seu modo de jogar, o Bahia se mostrou mais uma vez previsível e permitiu ao Vitória da Conquista dominar as ações do primeiro tempo de jogo na Arena Fonte Nova.

O Esquadrão chegou com ligeireza à área do Bode somente aos cinco minutos, mas Diones, livre pelo lado direito, pegou mal na bola e não levou perigo ao gol de Alex. Quatro minutos depois, Tiaguinho invadiu a área do Bahia pelo lado direito e bater firme; Omar mandou para escanteio.

Aos 16, em outra rara jogada de velocidade, Hélder recebeu lançamento em profundidade e quase ficou livre para marcar, mas Alex saiu do gol e afastou o perigo. Na sobra, Diones foi displicente e mandou pra fora. O alviverde baiano abriu o placar sete minutos depois: Alessandro Azevedo cobrou escanteio na área e Sílvio subiu livre para, com um toque de cabeça, mandar no canto esquerdo de Omar.

O placar adverso deixou a torcida nervosa nas arquibancadas e as vaias, que antes eram destinadas somente ao lateral-direito Neto, se estenderam ao restante do time. Aos 28, Titi tentou marcar de cabeça, mas Alex pegou. Três minutos depois, Neto cobrou escanteio na área e Obina subiu mais alto que a defesa do Bode para cabecear e deixar tudo igual. O Conquista seguiu com o domínio da bola, mas diminuiu o ritmo e o empate se manteve.

Bahia transpira - Na volta para o segundo tempo, Joel Santana deu o seu primeiro toque em sua nova passagem pelo tricolor: sacou Neto, que havia sido perseguido pela torcida durante o primeiro tempo, e lançou o volante Toró. Diones passou a atuar improvisado na lateral. O Bahia ganhou novo fôlego, mas seguiu estéril.

Mas foi o Bode quem chegou primeiro: aos dois minutos, Cacá entrou livre pelo lado esquerdo e bateu cruzado, mas a bola passou ao lado. Aos nove, Magal serviu Souza na grande área e o centroavante finalizou de cabeça, mas a bola desviou em Sílvio e saiu.

Dois minutos depois, Obina ganhou disputa pelo lado direito e serviu Hélder na entrada da área, mas o volante pegou de primeira na bola e mandou por cima. Aos 13, Obina recebeu lançamentou e tocou de primeira para Souza, que arriscou chute rasteiro para o gol e viu Alex fazer a defesa. Na sequência, o Caveirão colocou a mão na coxa e, substituído por Zé Roberto, foi alvo de uma sonora vaia da torcida.

Zé Roberto deu uma dinâmica maior ao setor de ataque e levou perigo logo aos 16 minutos: de cabeça, arrancou boa defesa de Alex. Aos 23, Hélder roubou a bola pelo lado esquerdo e serviu Obina, mas o atacante isolou. Aos 28, após falta cobrada por Rosales, Zé Roberto levou perigo novamente: de cabeça, arrancou rebote de Alex. Na sobra, Fahel quase marcou, mas a zaga afastou. Daí em diante o Esquadrão só transpirou. 1 a 1 mantido. Sem compromisso imediato na Copa do Brasil, Joel terá uma semana cheia para trabalhar.

