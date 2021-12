Com Jackson, Guto terá volta de zaga que sofreu três gols em oito jogos

Contra o Luverdense, no último sábado, 12, o Bahia voltou a sofrer dois gols no mesmo jogo em mais de um mês. A última vez em que isto havia acontecido foi no fatídico duelo contra o CRB, em 24 de setembro, quando o Tricolor vencia por 2 a 0 e deixou o rival empatar.

Entre o confronto com o time alagoano e o de Mato Grosso, foram oito rodadas em que o Esquadrão sofreu apenas três gols. A equipe de Guto Ferreira tem a segunda melhor defesa do returno da Série B, com 12 gols sofridos em 17 jogos. O Avaí tem a melhor, com 10.

Todos esses números mostram que, se o Tricolor de fato conseguir o acesso no próximo sábado, 19, diante do Bragantino, na Fonte Nova, às 16h30, terá que colocar boa parte do mérito na conta da zaga. Ou, mais especificamente, na conta da dupla Tiago e Jackson.

Para efeito de comparação, o Tricolor sofreu no 1º turno 18 gols em 19 jogos, quase um por rodada. A virada de turno praticamente coincide com a formação da atual dupla de zaga titular. A primeira aparição de Tiago foi diante do Luverdense, quando a equipe venceu por 1 a 0 pela antepenúltima rodada do turno.

Contra o Bragantino, a parceria será retomada, já que Jackson cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo no jogo do último sábado – coincidência ou não, quando a série sem tomar dois gols em um mesmo jogo acabou.

Prêmio, também, para a regularidade da dupla. A suspensão do último sábado foi apenas a segunda de Jackson em 31 jogos na Série B. Já Tiago, que tem menos jogos, 19, foi suspenso apenas uma vez, mas já está pendurado.

Além de Jackson, Guto Ferreira terá o retorno do atacante Allano, que foi expulso diante do Sampaio Corrêa.

O principal reforço, que seria o retorno do volante Juninho, porém, não deve se consumar. O atleta, que torceu o joelho e o tornozelo esquerdos, segue em tratamento intensivo na fisioterapia, mas tem poucas chances de jogar sábado.

Nesta segunda-feira, 14, quem enfrentou o Luverdense fez um trabalho regenerativo. Os demais trabalharam em campo.

