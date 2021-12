Com Jackson, Guto desenha time para enfrentar o Sergipe

No treinamento desta sexta-feira, 31, no Fazendão, o técnico Guto Ferreira separou times e promoveu uma atividade técnica em campo reduzido. Traduzindo, como não houve trabalho tático, ele não deu indícios de qual será a equipe titular na partida de volta das quartas de final da Copa do Nordeste, no domingo, 2, às 18h30, contra o Sergipe, na Fonte Nova.

O resultado no jogo de ida – 4 a 2 a favor – abre total brecha para o treinador não forçar a barra com jogadores importantes que não estão em sua melhor condição física. É o caso, por exemplo, do goleiro Jean, que tem sofrido nos últimos dias com uma amidalite, foi desfalque em Aracaju e já está vetado também do confronto deste domingo.

Outro que não deve atuar é o lateral esquerdo Pablo Armero. Vindo de duas partidas consecutivas servindo à seleção colombiana, ele foi liberado do treino desta sexta para resolver assuntos particulares. Seu substituto, Matheus Reis, chega com moral para o jogo depois de ter marcado, no Batistão, o seu primeiro gol na carreira profissional.

A novidade na escalação poderá ser o zagueiro Jackson. Totalmente recuperado de uma inflamação no joelho que o deixou fora de combate por um mês, o atleta vinha apurando a forma física durante a semana e, nesta sexta, trabalhou normalmente com bola junto ao restante do grupo.

Ou seja, o atleta está liberado pelos departamentos médico e físico, ficando à disposição de Guto Ferreira.

Cabeça no Ba-Vi

São duas as razões para o Bahia já ficar de olho em desafios futuros, apesar da proximidade do confronto decisivo pela competição mais importante que o time disputa no momento. Em primeiro lugar, como já foi dito, pesa a vantagem construída fora de casa.

E soma-se a isso a própria postura do adversário. O técnico Betinho, do Sergipe, confessou nesta sexta que planeja mandar a campo na Fonte uma equipe mista para dar prioridade ao estadual.

Assim, não tem como não começar a pensar no Ba-Vi do dia 9 e na possível sequência inédita de cinco clássicos em menos de um mês (contando com os confrontos de ida e volta na semifinal do Nordestão, caso os dois se classifiquem, e na decisão do Baiano, se ambos confirmarem o eterno favoritismo no estado).

“A rotina vai mudar um pouco. A preparação já tá sendo intensa e, com essa possibilidade de vários clássicos seguidos, vai aumentar ainda mais. Nosso foco e determinação vão ser ainda maiores se isso vier a acontecer e vamos nos preparar muito para fazer bons jogos nos futuros clássicos”, afirmou o meia Zé Rafael.

O discurso combina com o do técnico Guto Ferreira: “Desde o início do ano a gente assiste ao rival, observa, estuda. Do outro lado acredito que é a mesma coisa. Mas só após o segundo jogo [com o Sergipe] a situação será ratificada”.

