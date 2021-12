Com interino no comando, Bahia visita o vice-lanterna Tupi

Enquanto negocia com Guto Ferreira para a vaga do demitido Doriva, o Bahia segue sua vida na Série B: nesta terça-feira, 21, às 19h15, o tricolor visita o Tupi, em Juiz de Fora, pela 11ª rodada. O time será comandado interinamente pelo técnico do sub-20, Aroldo Moreira.

Pelo menos na estatística, promover o 'choque de gestão' com uma mudança no comando técnico tem surtido efeito positivo na equipe. Levando em conta todas as partidas que disputou logo após a saída de um treinador na última década, o aproveitamento do Tricolor é de sete triunfos, três empates e duas derrotas [veja mais no quadro abaixo].

Com um técnico interino, o Bahia só perdeu uma vez - justamente no ano passado, para o Náutico, por 1 a 0, e com Aroldo no cargo. "A situação é bem diferente daquela. Hoje ainda temos aspirações no campeonato (em 2015 o time já não tinha chances de subir). Temos um ambiente de trabalho melhor e um elenco também", disse Aroldo.

Por conta da demissão na madrugada de domingo e da viagem à tarde, o interino só teve a chance de treinar com todo o grupo ontem pela manhã, num campo no bairro da Urca, no Rio de Janeiro.

Pela falta de tempo, Aroldo não deve mudar a equipe que vinha atuando com Doriva. A única mudança será forçada: Éder vai jogar na zaga no lugar de Lucas Fonseca, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele ainda não conta com o atacante Edigar Junio, com dores num tornozelo.

Novo técnico

Resta apenas um acordo financeiro para que Guto Ferreira se torne o novo treinador do Esquadrão. Nesta segunda, 20, ele se reuniu com a diretoria da Chapecoense, seu atual time. No encontro, avisou que havia recebido uma consulta do Bahia e que estava disposto a ouvir uma proposta financeira.

"Ele disse que existe essa conversa com o Bahia, e que se a proposta for muito acima do que ganha aqui, não vai nem fazer 'leilão' para não colocar a Chapecoense em posição difícil. Se a proposta for realmente vantajosa, a gente deseja que ele tenha sucesso", disse o diretor de futebol da Chape, Mauro Stumpf, em entrevista à Rádio Chapecó nesta segunda.

De fato, o Tricolor ainda não ofereceu uma proposta oficial. Segundo apurado pelo A TARDE, o encontro aconteceu na noite de domingo, enquanto o técnico estava em Salvador. Logo depois, o diretor de futebol do Esquadrão, Nei Pandolfo, iniciou as negociações com o representante do atleta, Adriano Spadoto; na ocasião, o Bahia apenas ouviu o que o técnico gostaria de ganhar aqui.

"Hoje não tem na rua nenhuma proposta do Bahia por treinador. Existe sondagem", disse o vice-presidente do clube, Pedro Henriques, em entrevista ao Programa do Esquadrão ontem. "Guto faz um bom trabalho e a gente analisa o nome dele", completou.

O A TARDE também apurou que o empresário do técnico pediu um valor muito acima do esperado pelo Bahia, que espera negociar para diminuir. Em Chapecó, especula-se que seja R$ 400 mil por toda a comissão técnica. Conta a favor do Esquadrão o fato do contrato do técnico com a Chape não estabelecer multa rescisória. Com o Esquadrão, a ideia é contratá-lo até o final do ano que vem.

Resultados do Bahia após saídas de técnicos

2011

- Bahia 2x0 Camaçari

Chiquinho de Assis no lugar de R. Lourenço

- Bahia 1x1 Atlético-PR

Renê Simões no lugar de Vágner Benazzi

- Flamengo 1x3 Bahia

Eduardo Barroca no lugar de Renê Simões

2012

- Itabuna 3x4 Bahia

Eduardo Barroca no lugar de Joel Santana

- Bahia 2x2 Coritiba

Caio Júnior no lugar de Paulo Roberto Falcão

- Santos 1x3 Bahia

Jorginho no lugar de Caio Júnior

2013

- Maranhão 0x3 Bahia

Joel Santana no lugar de Jorginho

- Bahia 1x0 Luverdense

Eduardo Barroca no lugar de Joel Santana

2014

- Palmeiras 1x1 Bahia

Charles Fabian no lugar de Marquinhos Santos

- Bahia 1x2 Corinthians

Charles Fabian no lugar de Gilson Kleina

2015

- Oeste 0x1 Bahia

Charles Fabian no lugar de Sérgio Soares

- Náutico 1x0 Bahia

Aroldo Moreira no lugar de Charles Fabian

adblock ativo