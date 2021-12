Com interino no comando, Bahia visita a Chape em busca de um rumo

Sem técnico e sem rumo. É assim que o Bahia visita nesta quarta-feira, 2, a Chapecoense, às 19h30, na Arena Condá, pela 17ª rodada do Brasileirão. Comandado pelo interino Preto Casagrande após a demissão do treinador Jorginho, o irregular Tricolor tenta reencontrar o consistente futebol do início da temporada.

O Esquadrão entra em campo pressionado. Além da falta de técnico, o time tem 19 pontos na tabela de classificação, no 15º lugar, e pode cair para a Zona de Rebaixamento no fim da rodada, ameaçado por São Paulo (16°, com os mesmos 19 pontos), Coritiba (17°, também com 19) e Avaí (18°, com 17). São Paulo e Coritiba se enfrentam na quinta, 3, às 19h30, no Morumbi, mesmo horário em que o Avaí visita o Atlético-PR, na Arena da Baixada.

O elenco viajou ainda na segunda-feira para Santa Catarina e treinou na tarde desta terça, 1º, em Chapecó. A tendência é que não haja muitas mudanças em relação à equipe que perdeu para o Sport por 3 a 1, no domingo, na Fonte Nova, gota d'água para a demissão de Jorginho. “Não preciso antecipar a escalação. Esse é um momento de ter tranquilidade. Sabemos das nossas virtudes e trabalhamos para aproveitá-las da melhor maneira possível contra a Chapecoense”, disse Preto Casagrande, sem dar qualquer pista sobre mudanças no time.

O que se sabe é que, na lateral direita, após cumprir suspensão, Eduardo retorna na vaga que foi ocupada por Régis Souza. Já no meio-campo, Juninho ou Edson podem retornar ao time titular no lugar de Matheus Sales, que não foi bem contra os pernambucanos. Preto não poderá contar nesta quarta com Vinícius, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Chape também irregular

Pelo lado da equipe catarinense, o duelo é visto como mais uma chance para a equipe tentar embalar com a chegada de seu novo treinador. Desde a contratação de Vinicius Eutrópio para o cargo, o Verdão do Oeste conquistou duas vitórias, um empate, e três derrotas. A campanha irregular ajuda explicar a posição do clube na tabela de classificação, 12ª.

Somando 21 pontos, somente dois acima da zona do rebaixamento, a Chape se apega ao fato de jogar em casa para buscar mais três pontos, apesar da derrota para o lanterna Atlético-Go, também em Condá, na última rodada. Em campo, a equipe pode apresentar algumas mudanças. Os novos reforços, Júlio César, Roberto, Penilla e Guerrero já foram apresentados e regularizados e estão à disposição de Eutrópio.

Bahia e Chapecoense só se enfrentaram duas vezes na história, ambas na Série A do Brasileirão de 2014. E o retrospecto não é nada animador para o Tricolor. Foram duas derrotas: uma por 1 a 0, na Fonte Nova, e outra por 2 a 1, na Arena Condá, palco da partida desta quarta.

Chapecoense x Bahia - 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Quando: Quarta-feira, 2, às 19h30

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

Chapecoense - Jandrei, Apodi, Luiz Otávio, Douglas Grolli e Reinaldo; Andrei Girotto, Lucas Marques, Penilla e Seijas; Arthur e Túlio de Melo. Técnico: Vinicius Eutrópio.

Bahia - Jean, Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Matheus Reis; Renê Júnior, Juninho(Edson), Régis e Zé Rafael; Mendoza e Rodrigão. Técnico: Preto Casagrande.

