O Bahia perdeu para o Santos na noite desta quinta-feira, 31, na Vila Belmiro, e amargou a terceira derrota consecutiva no Brasileirão Série A. Após pênalti cometido por Juninho em Marinho, o colombiano Carlos Sanchez marcou o único gol da partida. O VAR, mais uma vez, foi protagonista na partida, sendo utilizado para anular dois gols na partida, um de cada time, de Eduardo Sasha, para o Peixe, e de Juninho, para o Tricolor.

>>"Nós merecíamos o empate", diz Roger sobre gol anulado

>>Veja tabela de classificação e jogos da Série A

Alex Torres* Com interferência do VAR, Bahia cai para o Santos na Vila Belmiro

Com o resultado, o Esquadrão se distancia ainda mais na disputa por uma vaga no seleto grupo que dá acesso à Libertadores em 2020. Atualmente, a equipe baiana estacionou na 9ª colocação da tabela, com 41 pontos.

A próxima chance de reabilitação do Tricolor será neste domingo, 3, quando os comandados de Roger Machado irão até Belo Horionte enfrentar a equipe do Cruzeiro, no Mineirão, em partida válida pela 30ª rodada.

O jogo

Apesar de o jogo ser na Vila Belmiro, quem começou melhor foi o Bahia. Logo no início da partida, aos 6 minutos, Flávio encontrou bom passe na diagonal para Artur, que enfiou em profundidade para Gilberto finalizar rasteiro, mas Éverson se esticou todo para impedir o gol. Menos de cinco minutos depois, aos 10 min, Moisés tabelou com Artur e cruzou na área para Gilberto aparecer novamente e mandar para fora.

A partir daí, o Santos começou a tentar se impor na partida e avançar suas linhas. Logo na jogada seguinte, aos 11 min, Sánchez cruzou na área, a bola passou por todo mundo e sobrou para Soteldo que puxou para dentro e mandou uma bomba para grande defesa de Douglas. No minuto seguinte, após cobrança de escanteio ensaiada, Soteldo fez o corta-luz e Sánchez apareceu para bater e mandar em cima da zaga.

O susto do Bahia veio aos 17 min, quando, em cobrança de escanteio, a bola ficou no bate-rebate dentro da área e sobrou para Sasha empurrar para o fundo das redes. No entanto, o VAR analisou o lance e acusou posição irregular do atacante santista.

Apesar da perigosa chegada, o Santos começou a encontrar dificuldades em atravessar a defesa bem postada do Bahia. O Alvinegro praiano conseguia criar pelas extremidades, principalmente com as participações ativas do baixinho Soteldo. No entanto, a equipe paulista temia em pecar no último toque.

Se o Santos tinha dificuldade em entrar na área do Esquadrão, a alternativa foi tentar os chutes de longe. Assim, aos 34, Soteldo recebeu pela esquerda e rolou para Jorge, que arriscou e, após desvio, Douglas conseguiu se recuperar e espalmar. Na sequência, Sasha tentou pegar o rebote, mas bateu completamente descalibrado.

Assim, as duas equipes foram para o intervalo com o placar igual, porém, muito diferentes em termos de futebol apresentado. Durante a primeira etapa, os números indicavam 12 finalizações santistas contra apenas três do Esquadrão.

Para a segundo tempo, Roger Machado mexeu nos volantes. O comandante tirou Gregore para dar lugar a Ronaldo na tentativa de ganhar mobilidade no setor de meio-campo. No entanto, a mudança não surtiu muito efeito.

Logo nos primeiros minutos, aos 7 min, Marinho invadiu a área e foi tocado por Juninho. Na cobrança, Carlos Sánchez deslocou Douglas para abrir o placar, dessa vez de forma regular. Na sequência do gol, o treinador do Bahia mexeu mais uma vez no meio-campo do time. Tirou João Pedro para colocar Marco Antônio.

Com a mexida, o Esquadrão ganhou mais velocidade na criação de jogadas. Porém, quem continuava chegando com perigo ainda era o Santos. Aos 20 min, Soteldo recebeu em profundidade, tentou duas vezes, mas foi travado pela defesa. Na sequência, Sánchez cruzou na área para Evandro que, livre de marcação, mandou muito mal para fora.

O Bahia seguia com muita dificuldade na criação de jogadas. Porém, aos 37 min, Marco Antônio sofreu falta próximo da área. Na cobrança, Moisés mandou de cabeceça para o meio da área e Juninho pegou de primeira para marcar um golaço. Seria a redenção do zagueiro que cometeu o pênalti que resultou no gol santista. No entanto, antes de a bola rolar, o VAR apareceu novamente para checar a jogada e apontar impedimento no momento do passe de Moisés.

Com o baque do gol anulado, o Esquadrão, que já sentia dificuldades de se impor na partida, foi perdendo ainda mais intensidade nos minutos finais e viu a equipe do Santos garantir o resultado diante de sua torcida.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo