Com hat-trick de Rossi, Bahia massacra o Campinense e avança na Copa do Brasil

Com 'hat-trick' doutrinador de Búfalo Rossi e placar digno de Alemanha, o Bahia avançou na Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira, 9, no estádio Amigão, em Campina Grande, o Esquadrão venceu o Campinense por 7 a 1 e carimbou passaporte para a próxima se, e já pode receber o PIX de R$ 1,15 milhão da CBF.

Nuno Krause* e Redação

Agora, o Tricolor espera vencedor de Jaraguá-GO x Manaus, dia 18, para saber quem enfrenta na segunda fase. Antes, o Bahia volta a campo no próximo sábado, 13, pela Copa do Nordeste, para o clássico contra o Vitória, no Barradão. No dia seguinte, pelo Baianão, novo Ba-Vi, em Pituaçu. O horário do jogo foi antecipado pelo governo do estado, devido às medidas de restrição para conter o avanço da Covid-19.

O caos!

O paredão falso do BBB pode até movimentar o jogo na casa mais vigiada do Brasil, mas ontem o fogo no parquinho ficou sob responsabilidade de Bahia e Campinense. Em primeiro tempo caótico, o Tricolor foi de eliminado a praticamente garantido na próxima fase.

Com três minutos, Rossi mostrou que não estava para brincadeira. Encaixou cruzamento perfeito e Gilberto, de cabeça, obrigou Rubens Júnior a fazer sua primeira defesa.

Parecia que o Esquadrão dominaria a partida, porém não foi o que ocorreu. Com mais posse de bola, o Campinense trabalhou melhor seu ataque e abriu o placar aos 17 minutos. Ruan Carlos tentou chutar, foi travado e a bola sobrou para Cadu botar para dentro.

O fantasma do fracasso do ano passado pairou novamente no Esquadrão. Mas não demorou muito. Aos 23, Rossi resolveu. Após lindo lançamento de daniel, o búfalo dominou no peito e encobriu o goleiro com uma meia bicicleta. Golaço. Três minutos depois, o camisa 7 virou. Recebeu dentro da área de Gabriel Novaes e estufou as redes.

A parada poderia ter sido resolvida com 29 minutos, já que Gilberto foi derrubado na área e o juiz assinalou pênalti. Na cobrança, porém, o camisa 9 bateu muito mal e o goleiro pegou com tranquilidade.

O centroavante se redimiria aos 44, com gol provocado por ele. Finalizou mascado, Kemerson tentou cortar e mandou para dentro. Ufa! Fim de primeiro tempo.

Rossicley Pereira da Silva

É difícil não reverenciar o que fez Rossi ontem. Com três minutos do segundo tempo, ele marcou seu terceiro gol. Aos 13, cruzou na medida para o gol de Juninho Capixaba. Aos 16, saiu de campo ovacionado pelos jogadores do banco de reservas. Se houvesse torcida, com certeza seria aplaudido.

Gilberto deixou o dele, aos 35 minutos da etapa final. Com assistência de Capixaba, ele ficou sem goleiro para mandar para dentro. O lateral esquerdo ainda marcou o seu, aos 44. Com a perna direita, acertou o ângulo de Rubens Júnior e fechou a conta. Bom para o Bahia, que venceu e convenceu.

*Sob supervisão dos editores Nelson Luis e interino Rafael Tiago Nunes

