Com habilidade, volante Pittoni conquista o Bahia

A Europa tem apresentado nos últimos anos uma tendência para o futebol. Por lá, os treinadores vêm abandonando o uso do chamado volante 'brucutu', aquele que, em vez de se preocupar em iniciar as jogadas do próprio time, serve mais para anular os lances do adversário.

A cada temporada, eles dão mais lugar a atletas habilidosos. É assim com o alemão Kroos, do Real Madrid, o espanhol Xabi Alonso, do Bayern, e o italiano Pirlo, da Juventus, todos semifinalistas da Liga dos Campeões.

Por aqui, no Bahia - guardadas as devidas proporções, é claro - o técnico Sérgio Soares também encontrou seu volante ao estilo europeu. Na verdade, ele é paraguaio.

Com 1,67 m de altura e 67 kg, Wilson Pittoni é o oposto ao perfil 'brucutu'. Hábil com ambas as pernas, ele tem como principal característica o passe. E tem dominado esse quesito: é o líder, tanto de passes totais como de passes certos, nas estatísticas do Bahia na Série B, com 148 e 131, respectivamente. Seu aproveitamento ao tocar a bola é de 88,5%.

Por causa dessa característica, ele foi escolhido por Soares para atuar como o primeiro atleta no meio-campo, iniciando as jogadas. "Estou jogando onde gosto, onde fico feliz", repete Pittoni sempre que é perguntado sobre o assunto. "Tem que manter assim, marcação forte e chegada forte também na área", completa.

Motorzinho

Fora de campo, Pittoni, vice da Libertadores de 2013 pelo Olimpia, é um dos mais tímidos do elenco. Tem respostas objetivas, talvez pela dificuldade com o idioma português. Mas, no gramado, se tornou comum vê-lo se apresentar para os zagueiros. Como se dissesse: "Fica na tua, deixa comigo".

E não são apenas passes 'de lado'. O camisa 5 também lidera o quesito lançamentos, com 19 completos. Para coroar o momento, apareceu também nas estatísticas de ataque ao marcar, na vitória de 3 a 0 sobre o CRB, sábado passado, seu primeiro gol no ano, num chute de fora da área: "Foi um lance muito bonito. Marcar é sempre bom, dá alegria para minha família também".

Homenagear a família não é uma exceção para Pittoni, que diz jogar para eles. Na festa do título baiano, por exemplo, levou para o gramado os dois filhos, Bastian, de 4 anos, e Abigail, de 7. Na premiação dos melhores do Estadual, estava com a esposa, Deyse.

A ligação com eles é tanta que, só assim, o paraguaio se desenrola a falar: "Para o jogador é sempre importante estar perto da família. É sempre mais fácil de trabalhar, fica mais tranquilo, com alegria. E mais ainda se você tem filhos. Filho é tudo na vida, é um presente que Deus manda para você", diz. "Fico feliz nesse sentido porque estou com eles ao meu lado e todos estão muito felizes agora", comemora.

