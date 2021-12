Com Guerra, Roger esboça time titular contra o CSA

O Bahia deu sequência na tarde desta quarta-feira, 28, no Fazendão, à preparação para o duelo diante do CSA, na Arena Fonte Nova, válido pela 17ª rodada da Série A do Brasileirão .

Durante atividade, o comandante Roger Machado realizou um treino técnico e esboçou a equipe que deverá começar a partida do próximo sábado, 31. A novidade entre os titulares foi o meia Alejandro Guerra.

O time principal foi formado por Douglas Friedrich, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Flávio e Alejandro Guerra; Artur, Lucca e Gilberto. Já os reservas foram a campo com Anderson, Ezequiel, Marllon, Wanderson e Xandão; Ronaldo, Elton e Eric Ramires; Artur Caíke, Élber e Fernandão.

Recuperado da fissura no tornozelo, o atacante Iago participou normalmente dos trabalhos. Já o zagueiro Ernando seguiu o tratamento da cirurgia de hérnia de disco na fisioterapia. O atacante Rogério treinou apenas na sala de musculação

O elenco do Bahia volta a treinar na tarde desta quinta, 29, no Fazendão.

