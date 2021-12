Com Guerra e Elton, Roger Machado ajusta posicionamento em treino

O Bahia se apresentou na manhã desta quarta-feira, 7, no Fazendão, para o segundo dia de preparação com foco na partida diante do Palmeiras, que ocorre no domingo, 11, às 16h, na Allianz Arena, em São Paulo. A partida é válida pela 15ª do Brasileirão Série A.

Dividido em duas partes, o técnico Roger Machado resolveu, no primeiro momento, trabalhar apenas a parte técnica. Na etapa seguinte, com o campo ampliado, o comandante e seus auxiliares passaram instruções sobre o posicionamento defensivo e ofensivo.

As baixas foram o zagueiro Lucas Fonseca, o volante Gregore e o atacante Gilberto, poupados por opção do treinador. Com indisposição estomacal, o meia Ramires foi outro que não participou das atividades.

Pelo segundo dia consecutivo, o volante Elton e o meia Guerra desceram para campo. No entanto, eles participaram apenas da primeira parte do treinamento com bola. Em seguida, intensificaram a parte físico.

adblock ativo