Com Gregore em campo, Bahia ainda não perdeu em 2018

No início da temporada, Gregore veio como uma aposta ao Bahia. Após uma passagem pelo time de aspirantes do Santos, o volante de 24 anos chegou, em tese, para compor o setor, no qual iria disputar a vaga de titular com atletas mais experientes e com mais nome, como Nilton, Edson e Elton.

Mas, após o fim da primeira fase do Baianão, Gregore é uma das poucas unanimidades na contestada equipe do técnico Guto Ferreira. Ganhou status de titular absoluto do time e, ao lado de Vinicius, levou em dois jogos o prêmio ‘Barril dobrado’, escolhido pelos torcedores em enquete no Twitter do clube.

8

Invicto

Outro dado favorável a Gregore é que ele ainda não perdeu nenhuma partida no Esquadrão. Nas oito partidas que entrou em campo, são sete triunfos do Bahia e só um empate, aproveitamento de 91,44% dos pontos disputados.

Já nos outros cinco jogos sem ele, o Esquadrão obteve apenas uma vitória, um empate e três derrotas, o que gera um desempenho de 26,67% dos pontos disputados sem o camisa 26 tricolor.

Com este números, Guto e a torcida contam com o retorno de Gregore ao time no jogo de sábado, às 18h30, pela ida das semifinais do Baiano, contra a Juazeirense. O volante ficou fora da derrota do último sábado, por 1 a 0, para o Náutico, pela Copa do Nordeste, devido a uma lesão na panturrilha.

Gregore esteve em campo no triunfo obtido sobre a Juazeirense já nos minutos finais do segundo tempo, pela primeira fase do Baianão. Para o jogador, independentemente do campo, o Bahia não pode usar isso como desculpa para não jogar bem no Adauto Moraes.

“Joguei uma vez lá. É um gramado bastante irregular, dificultou um pouco o jogo da nossa equipe. Mas a gente não pode colocar isso como desculpa. É um jogo muito importante. Temos que estar concentrados para não cometer erros bobos”.

Lutar pelo título do Campeonato Baiano tem um sabor especial para Gregore. O volante ainda não teve a oportunidade de comemorar uma conquista estadual em sua carreira.

“Estou alegre por estar chegando às finais pelo Bahia. É minha primeira vez chegando às finais de um estadual, e por um grande clube. Tenho que estar concentrado e preparado, principalmente nesses últimos jogos, para buscar o título”.

Departamento médico

Outro entrevistado desta terça-feira, 13, no Fazendão foi o médico Luiz Sapucaia, que falou sobre a situação dos atletas que estão no departamento médico.

Os casos mais tranquilos são os de Gregore e do lateral Mena. Ambos já estão sem dor e devem ficar à disposição para o jogo de sábado. Já o lateral João Pedro e o meia Régis ainda estão sentindo incômodo e serão novamente avaliados durante a semana.

Sobre Élber e Allione, que saíram machucados da partida contra o Náutico, Sapucaia descartou qualquer lesão mais grave. Os dois atletas também estão sob observação para se avaliar melhor a condição de atuarem contra a Juazeirense.

Com vários atletas no departamento médico, Guto aproveitou o treino desta terça para fazer alguns testes na equipe. A novidade foi a presença do jovem Marco Antônio entre os titulares.

Na atividade, o time principal foi escalado com: Douglas; Nino Paraíba, Tiago, Lucas Fonseca e Léo; Gregore, Vinícius, Marco Antônio, Zé Rafael e Edigar Junio; Kayke (Júnior Brumado).

