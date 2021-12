Fernandão e Gilberto podem atuar juntos? Por enquanto, não, de acordo com as palavras do técnico Enderson Moreira. No entanto, eles podem, sim, dividir o tempo numa mesma partida. Foi o que fizeram neste domingo, 24, com sucesso. No primeiro jogo com gols de ambos, Fernandão começou como titular e deixou sua marca, antes de Gilberto o substituir e fechar o 3 a 0 sobre o Salgueiro, na Fonte Nova, que fez o Bahia subir à quinta posição no Grupo B.

Com gols de Arthur, Fernandão e Gilberto, Bahia vence Salgueiro por 3 a 0

Assim, para ir às quartas da Copa do Nordeste, depende de um triunfo na rodada final, domingo que vem, contra o Sampaio Corrêa, no Maranhão, combinado a um tropeço de Náutico, Ceará ou CSA.

Antes, na quarta-feira, o time faz o jogo de volta das semifinais do Baianão. Encara o Atlético, em Alagoinhas, após vencer por 3 a 0 em casa.

Começo tranquilo

O primeiro tempo foi de muita tranquilidade para o Bahia, que não precisou forçar muito para abrir uma vantagem considerável. Num resumo geral, criou bastante no ataque, tendo sete chances claras de gol, enquanto não foi ameaçado na defesa, à exceção de um lance nos instantes iniciais em que o zagueiro Jackson errou na saída de bola.

Mas foi apenas um susto. Logo em seguida, aos dois minutos, uma boa trama terminou no tento de abertura do placar. Douglas Augusto, principal construtor de jogadas do time, achou bom passe para Arthur Caíque, que fez o pivô para Artur. O baixinho invadiu a área e chutou no canto. Ele, que havia perdido a posição para Élber, recebeu nova chance de começar como titular e desencantou ao voltar a marcar após dois meses. “É uma noite especial pra mim, pois também descobri que vou ser pai”, vibrou o jogador, ao fim da partida.

Com gols de Arthur, Fernandão e Gilberto, Bahia vence Salgueiro por 3 a 0

Aos 10, o mesmo Artur foi lançado e sairia na cara do gol, mas errou o domínio da bola e desperdiçou a oportunidade. Oito minutos depois, Douglas acertou cruzamento na cabeça de Fernandão, que mandou por cima. Não faria falta, pois aos 21 o grandalhão testou para as redes após cobrança de escanteio de Artur.

E os lances perigosos se desenrolavam em profusão. Aos 26, Arthur Caíke assustou em cobrança de falta. Quatro minutos mais tarde, Douglas cruzou, a bola desviou na zaga e sobrou limpa para Fernandão, que chutou mascado.

Aos 43, Douglas tornou a brilhar com um cruzamento preciso. Arthur Caíke, de frente para a meta, cabeceou nas mãos do goleiro. Já nos acréscimos, Elton levantou para a área e Fernandão errou o alvo por pouco.

Ao contrário da etapa inicial, o segundo tempo começou tenso, mas não por conta de um crescimento técnico do Salgueiro. O clima pesou depois que a torcida vaiou o lateral Moisés – por motivo de difícil compreensão – e recebeu xingamentos em troca. Logo depois, Douglas se envolveu em entrevero com vários atletas do Salgueiro e levou cartão amarelo. Confusões desnecessárias para um time que ganhava facilmente o jogo.

O momento de instabilidade atrapalhou o time, que perdeu rendimento e nada fez na primeira metade do tempo complementar. Para a sorte do Tricolor, os pernambucanos não conseguiam incomodar de fato. No máximo, mandaram dois bons chutes de fora da área, ambos saindo do pé de Tarcísio. No primeiro, aos 19 minutos, o goleiro Anderson rebateu. Já aos 21, a bola passou ao lado da meta.

Nessa hora, o matador Gilberto, que começou no banco por conta do desgaste da sequência de jogos, havia acabado de entrar. Demorou algum tempo, mas ele mostrou o que sabe fazer aos 31 minutos, para apagar o segundo tempo de pouca inspiração do Bahia. Recebeu passe de cavadinha de Shaylon e tocou por cobertura para marcar um golaço. Foi o 13º tento do artilheiro do Brasil em 2019.

