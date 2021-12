Com goleada, equipe feminina do Bahia conquista Baianão e garante vaga na Série B

O equipe feminina do Bahia goleou o Juventude na tarde deste sábado, 30, e se sagrou campeã do Campeonato Baiano de 2019. O Tricolor que já havia vencido a partida de ida por 3 a 1, conseguiu um novo triunfo, desta vez por 5 a 1. Os gols do Bahia foram marcados por Anny, Gadú, Fabi Ramos (2) e Ellen; enquanto Juliana diminuiu para as visitantes.

A equipe comandada pelo técnico Igor Morena terminou a competição de forma invicta. Foram nove triunfos em nove partidas disputadas. Ao todo, o Tricolor marcou 44 gols e sofreu apenas dois.

Alémdo título, as jogadoras do Bahia podem comemorar por mais um motivo. Isso porque o campeão baiano garante automaticamente vaga na Série B do Brasileiro do ano que vem. Participar da competição já fazia parte do planejamento do clube.

Campanha

Na fase de grupos, o Bahia liderou o Grupo C com sobras. Em quatro partidas, o tricolor somou 4 triunfos, marcou 10 gols e não sofreu nenhum.

Já no mata-mata, o Tricolor atropelou o Ubaíra nas oitavas de final, aplicando uma goleada de 19 a 0. Nas quartas de final derrotou o Feira de Santana por 5 a 0, e na semifinal passou pelo Olímpia, por 2 a 0.

O grande destaque da equipe na competição, foi Gadú. Com 22 anos, a jovem atacante foi a artilheira da competição com 21 gols em oito jogos. Sua grande partida foi na goleada por 19 a 0 diante do Ubaíra, onde balançou as redes nove vezes.

