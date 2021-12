O Bahia praticamente assegurou sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem ao virar para cima do Ceará por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, 14, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 34ª rodada. O resultado foi alcançado graças ao gol marcado por Edigar Junio, de letra, aos 47 minutos da etapa final.

Com golaço no fim, Bahia bate Ceará de virada e mantém sonho da Libertadores

Com o resultado, o Bahia foi para 44 pontos, já distante das últimas colocações. O Ceará, por sua vez, voltou a ficar em situação delicada na tabela de classificação, com 38. O time cearense deve lutar contra o rebaixamento até as rodadas finais.

Na próxima rodada, o Bahia enfrenta o Atlético-MG no sábado, às 20h (horário da Bahia), na Arena Independência, em Belo Horizonte. Já o Ceará só volta a campo na segunda para encarar o Fluminense, às 19h (da Bahia), no Maracanã.

O jogo

O Ceará não se intimidou na Arena Fonte Nova e foi logo de cara envolvendo a equipe do Bahia. A pressão inicial acabou dando resultado aos sete minutos. Ricardinho acionou Samuel Xavier, que cruzou. A bola desviou em Léo e acabou parando nos pés de Calyson, que empurrou para o fundo das redes.

Após o gol, o Bahia acordou para o jogo e saiu em busca do empate. Em boa tabela entre Edigar Júnio e Léo, Ramires chutou para grande defesa de Éverson. O goleiro ainda voltou a brilhar ao pegar um tiro à queima-roupa de Douglas Grolli, que completou a cobrança de falta de Ramires.

Éverson vinha sendo o grande herói da partida, até que Zé Rafael apareceu para estragar a festa do Ceará. Aos 43 minutos, Elton cruzou na cabeça do meia, que deixou tudo igual, impedindo qualquer tipo de reação da equipe cearense ainda na primeira etapa.

Com golaço no fim, Bahia bate Ceará de virada e mantém sonho da Libertadores | Foto: Divulgação/ATarde

O jogo caiu de produção no segundo tempo. O Bahia teve a posse de bola, mas não conseguiu transformar a superioridade em gol. Já o Ceará apostou no contra-ataque, só que desta vez não teve sucesso e pouco fez para assustar o rival.

Em uma das poucas chances, Paulinho avançou com liberdade e chutou para a defesa de Éverson. O empate já era dado como certo por ambas as equipes, até que, aos 47 minutos, Vinícius deu belo passe para Bruno. O lateral jogou para Edigar Junio, que mandou de letra para o gol.

