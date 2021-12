O gol foi sofrido, saiu aos 42 minutos do segundo tempo, mas o Bahia conseguiu os três pontos que precisava para voltar ao G-4 da Série B ao vencer o Luverdense por 1 a 0 na tarde deste sábado, 27, na Arena Fonte Nova.

Bruno Porciuncula Com gol no fim, Bahia bate Luverdense e entra no G4

O tricolor dominou a partida e poderia ter feito mais gols, caso o juiz não tivesse anulado um gol no primeiro tempo e parado um ataque, ambos os lances por impedimentos inexistentes. Com 18 pontos, o Esquadrão vai para o terceiro lugar e está a 2 pontos do Botafogo, líder da Segundona.

O próximo jogo do Bahia pela série B é o clássico contra o Vitória, sábado, 4, às 16h30, no Barradão. O Luverdense recebe o Ceará em casa, na terça-feira, 30, às 22h30.

O jogo

O juiz errou em dois momentos, graças a linha de impedimento do Luverdense. Aos 10 minutos, Kieza recebeu em posição legal, fez o gol, mas bandeirinha marcou impedimento. Aos 21, foi a vez de Jacó receber em condições legais, mas o bandeirinha novamente parou a partida, impedindo o gol tricolor.

O Bahia abusava de jogadas pelas laterais, mas os jogadores cruzavam rasteiro, favorecendo a zaga do Luverdense, que jogou aproveitando os contra-ataques e os erros do time baiano. Aos 21, Kieza chutou colocado e bola bateu na trave.

Apesar do domínio do tricolor, quem quase abre o marcador foi o Luverdense. Aos 36, Diego Rosa viu o goleiro do Bahia adiantado e tocou por cima, mas Douglas se esticou todo para fazer brilhante defesa. Aos 48, Michel chutou de fora da área, Douglas Pires espalmou para o meio da área, Diego Rosa toca para o gol e goleiro tricolor defende com os pés.

Ataque contra defesa

O Bahia começou bem a segunda etapa. Logo com 1 minuto de jogo, Maxi cruza e Kieza, na pequena área, não chega a tempo para colocar a bola no fundo do gol. Na sequência, Souza arriscou de fora da área e Edson faz bela defesa.

O Esquadrão dominou a partida, graças aos erros do Luverdense, mas não conseguiu levar perigo pelos erros no último passe. O jogo era praticamente ataque contra defesa, já que a zaga do time de Mato Grosso só dava chutões para frente.

E o gol do Luverdense quase saiu aos 39 minutos. Sacconi cobrou escanteio na cabeça de Oman, que acertou rente a trave. Mas quem abriu o marcador foi o Bahia, com João Leonardo, que entrou no lugar de Marlon. Aos 40 minutos, Jacó tocou para o atacante tricolor, que chutou para o fundo da rede.

<GALERIA ID=20177/>

adblock ativo