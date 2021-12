Ele ainda não se mostrou um cara habilidoso, tampouco dono de um chute potente ou de grande velocidade. Entretanto, ao jovem Wesley Natã, em sua curta história no Bahia, não tem faltado presença de espírito e sorte.

Daniel Dórea Com gol de Wesley Natã, Bahia bate o Brasil-RS e dorme no G-4

O ‘Iluminado’ disputou nesta sexta-feira, 14, seu segundo jogo pelo clube e, depois ter deixado sua marca na estreia – o 4 a 0 sobre o Tupi – fez ainda melhor: balançou a rede de novo, mas desta vez para dar o triunfo à equipe: 1 a 0 sobre o concorrente direto Brasil de Pelotas, na Fonte Nova.

O garoto de 21 anos contou com o acaso de uma bola rebatida pelo goleiro ter encontrado sua cabeça aos 31 minutos do primeiro tempo. Destino feliz que recolocou o Esquadrão no G-4. Porém, para continuar dentro do grupo de acesso, o time ainda precisa torcer contra Náutico, Avaí e Londrina. Basta que dois desses três não vençam neste sábado, 15.

Tricolor disposto

O Bahia não demorou a mostrar disposição para não deixar pontos pelo caminho. Partiu para cima e levou perigo quando o relógio ainda marcava um minuto. Depois de furar ao tentar chute de primeira, Hernane tocou para Edigar Junio, que bateu cruzado e Wesley Natã quase alcançou. Aos três minutos, Hernane pegou sobra e bateu por cima. Logo depois, falhou ao tentar passe fácil nas proximidades da área ofensiva.

Ou seja, ao mesmo tempo em que encurralava o rival e exibia um bom futebol, o Bahia sofria com a continuidade da má fase de um dos seus principais jogadores, o Brocador, que, aos 17 minutos, depois de tentar cavar pênalti, levou o terceiro cartão amarelo da série que o tirou do próximo compromisso: sábado, dia 22, em Barueri, contra o Oeste.

Com o artilheiro em má fase, o Tricolor precisava de um outro herói para conseguir transformar a superioridade em bola na rede. Deixa para Wesley Natã aparecer. Como em seu primeiro jogo pelo Bahia, não fazia grande atuação até marcar em toque de cabeça. Desta vez, aos 31 minutos, aproveitou bola mal rebatida pelo goleiro Eduardo Martini após cobrança de falta de Juninho.

O gol veio em momento oportuno, o pior do Esquadrão no jogo. O time havia acabado de passar dificuldades por conta de uma indefinição. Moisés sentiu lesão muscular, pediu para ficar em campo mesmo baleado e, por alguns minutos, deixou o seu setor desguarnecido. Depois, cedeu lugar para Tinga e, aos poucos, o time se restabeleceu na partida.

Na frente no placar, o Bahia pôde voltar mais tranquilo para a etapa final. E quase aumentou seu conforto já aos dois minutos, quando Luiz Antonio acertou a trave em um chutaço de fora da área.

Pelo lance, parecia que a equipe partiria com tudo para a definição do resultado sem dar brecha para o azar. Porém, os pupilos de Guto Ferreira deixaram o ritmo cair. Nem as entradas de Victor Rangel e Régis nos lugares de Wesley Natã e Renato Cajá, cansados, mudaram esse panorama.

O que também não mudou foi a maré de Hernane, que, aos 37, acionado por Régis, teve a chance de mandar a inhaca para o espaço, mas, de frente para a meta, parou em Eduardo Martini. Além disso, mais uma coisa não sofreu alteração: o placar. Perfeito! O 1 a 0 foi o bastante.

