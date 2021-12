Maxi Biancucchi deu adeus à zica e finalmente marcou seu primeiro gol com a camisa do Bahia após quatro meses de clube. O Hermano selou o placar de 2 a 0 contra o Villa Nova-MG, na noite desta quarta-feira, 30, na Arena Fonte Nova. O estreante Henrique foi quem primeiro balançou a rede.

Com gol de Maxi, Bahia bate Villa e avança; veja os gols

Com o triunfo, o Esquadrão passou para a segunda fase da Copa do Brasil e vai enfrentar outra equipe mineira: o América. A primeira partida está marcada para a próxima quarta, 7, no Estádio Independência.

Como jogava por um simples 0 a 0 para seguir na competição nacional, Marquinhos Santos se deu ao luxo de poupar Fahel e Lincoln. Feijão e Rafinha, respectivamente, entraram nas vagas. Mas era melhor eles terem ficado no banco, pois jogaram mal e não contribuíram com o triunfo.

No primeiro tempo, os visitantes pressionaram no início e criaram algumas chances de gol, mas Lomba, mais uma vez, mostrou que sua renovação do seu contrato até 2017 foi merecida.

O apagado Feijão, que retornou do Flamengo, parece sem ritmo de jogo e foi substituído por Henrique no intervalo. Foi o pé do estreante que empurrou a redonda para a rede, após cruzamento de Raul, e fez 1 a 0, aos 17 minutos da segunda etapa.

Pouco depois, Maxi Biancucchi recebeu a bola limpa na área e desperdiçou uma boa chance. A alegria do gringo viria aos 28min. Isso porque, aos 26min, Railan entrou na área e foi derrubado por Welton: pênalti. Sob olhares desconfiados, o argentino pegou a gorducha, posicionou, correu e mandou no canto esquerdode Braz.

