Com gol anulado nos minutos finais, Bahia perde mais uma em casa

O Bahia chegou neste domingo, 4, à sua quinta partida seguida em casa sem vencer. O algoz dessa vez foi o rival nordestino Sport, que aproveitou dois vacilos da defesa - que ainda não passou em branco após a chegada de Mano Menezes - para fazer 2 a 1 e conquistar sua terceira vitória consecutiva no Brasileirão.

Sem Rodriguinho, o técnico Mano Menezes optou por uma equipe mais rápida, com Marco Antônio, Élber e Gilberto à frente, e Ramires como o homem mais "centralizado" - na prática caiu mais pelo lado direito.

Porém, essa formação não funcionou na primeira etapa e o Esquadrão só começou a funcionar no segundo tempo, com as mudanças proporcionadas pelo técnico, após sofrer o segundo gol. Foi tarde demais. Com grandes defesas, Luan Polli salvou o Leão da Ilha e, após gol anulado nos últimos minutos, o Tricolor ficou novamente sem pontos.

Com o resultado, o Bahia permanece, por enquanto, na 16ª colocação, com 12 pontos. O Sport, por sua vez, sobe para 5º e entra na zona da pré-Libertadores. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira, 7, contra o Vasco, no estádio Pituaçu.

Não deu certo

O primeiro tempo não teve grandes emoções. O Bahia deteve mais a posse de bola, enquanto o Sport se fechou bem, tentou criar jogadas mais rapidamente e apostou nas bolas paradas.

Aos 7 minutos, Thiago Neves cobrou falta e encontrou Marcão, que, de cabeça, cabeceou pelo lado esquerdo da meta de Douglas.

Um dos mais participativos do primeiro tempo, Gilberto teve chance aos 14 minutos. Caindo pela direita, ele brigou pela bola, e chutou forte de esquerda, com curva, para fora. Aos 18, o camisa 9 recebeu cruzamento de Nino Paraíba, mas cabeceou nas mãos de Luan Polli.

Pelo lado do Leão da Ilha, Thiago Neves foi o destaque. Aos 32 minutos, o meia recebeu dentro da área e arriscou de esquerda, gerando perigo.

O gol do Sport veio em um "bate-cabeça" na defesa do Bahia. Aos 38 minutos Patrick recebeu pela esquerda e cortou Élber e Juninho Capixaba ao mesmo tempo. O lateral esquerdo, porém, deixou o pé direito e derrubou o adversário. Hernane "Brocador" cobrou com qualidade no canto esquerdo e abriu o placar para o Rubro-Negro.

Vacilo e estrela

Insatisfeito, Mano Menezes voltou com mudanças para a etapa final. Marco Antônio saiu para a entrada de Clayson e Ramires deixou o gramado para dar lugar a Daniel.

No entanto, não deu nem tempo de respirar, pois o Sport ampliou o placar logo aos 8 minutos. Em jogada semelhante à da primeira etapa, Thiago Neves cobrou falta pela esquerda na cabeça de Marcão. O zagueiro cabeceou forte, sem chances para Douglas.

Na sequência, veio a troca de Élber por Fessin. Aos 20 minutos, o garoto deixou dois marcadores para trás e obrigou Luan Polli a fazer boa defesa. No rebote, Clayson ainda tentou, mas a zaga do Sport afastou para escanteio.

A jogada seguinte quase originou o primeiro gol do Bahia no jogo. Após a cobrança da bola parada, Gregore tentou de cabeça, e a bola sobrou para Gilberto na entrada da área. O centroavante tentou de esquerda, e Luan Polli fez grande defesa. Na sequênca, Daniel ainda tentou, e carimbou a zaga do Sport.

Gilberto teve nova chance aos 26 minutos. Clayson cobrou falta na área e a bola sobrou para o camisa 9, sozinho. Mas ele chutou em cima Luan Polli, que se consagraria como o nome do jogo.

A pressão surtiu efeito aos 30 minutos. Daniel bateu escanteio, Gregore desviou na primeira trave e a bola sobrou para Saldanha, de cabeça, desviar para o fundo das redes e diminuir para o Tricolor.

No minuto seguinte, Clayson mandou uma bomba de longe e dificultou a defesa de Luan Polli. Daniel tentou aos 35 colocado, também de fora da área, e a bola passou raspando.

Aos 41, Daniel lançou dentro da área para Saldanha que, livre, não conseguiu finalizar da melhor forma. A bola ficou com o goleiro do Sport. Clayson ainda soltou uma bomba aos 44 minutos, de falta, mas Luan fez nova defesa difícil.

Aos 49, Gregore chuta de fora da área e empata para o Bahia. Porém, o VAR viu uma falta de Clayson no início da jogada. Após carrinho em Marcão, a bola desviou na mão do atacante, e impediu a comemoração tricolor em Pituaçu.

adblock ativo