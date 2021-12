Com Gabriel poupado de novo, Bahia faz treino técnico

Poupado pelo segundo dia consecutivo, o meia Gabriel não participou das atividades da tarde desta quarta-feira, 26, no Fazendão, mas não preocupa e deverá ir a campo no domingo, 30, contra o Botafogo, em Pituaçu.

O jovem atleta tricolor seguiu em tratamento preventivo no departamento médico do clube, para não ter de volta a lesão na coxa direita que o afastara por 15 dias desde o início de setembro.

A boa notícia ficou por conta da volta aos trabalhos com bola de Zé Roberto, então totalmente curado de uma lesão muscular. Com Jones Carioca lesionado, o meia está cotado para ser titular diante do alvinegro.

Souza, que havia sido liberado pela comissão técnica para ficar por mais tempo no Rio de Janeiro, retornou e também voltou a treinar.

O treino - Em campo, o técnico Jorginho dividiu o treino em dois trabalhos: primeiro, corrigiu o posicionamento do seu time numa atividade de posse de bola; depois, exigiu dos atletas num intenso trabalho de finalização.

O elenco tricolor volta ao batente às 15h30 desta quinta-feira, 27. Jorginho ainda comandará treinos na sexta-feira, 28, e no sábado, 29, para definir o time que começará o duelo contra o time carioca.

