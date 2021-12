Com foco na defesa, Cristóvão começa a ajustar o Bahia

Priorizando a parte defensiva, o time do Bahia fez o seu primeiro treino com bola na tarde desta quarta-feira, 6, no Fazendão, como preparação para o jogo contra o Atlético-MG, no sábado, 9, às 18h30.

Em campo, Cristóvão realizou um trabalho tático com o objetivo de fortalecer a postura da defesa. O treinador trabalhou a marcação e a saída rápida de bola do time considerado titular. Na sequência, os jogadores aprimoraram a finalização.

Nos lugares dos suspensos Feijão e Jussandro, que treinaram à parte, o comandante tricolor escalou Raul e Fahel. O time principal foi formado por: Marcelo Lomba; Fabrício Lusa, Demerson, Lucas Fonseca e Raul; Fahel, Rafael Miranda e Hélder; William Barbio, Souza e Fernandão.

O meia Marquinhos e o atacante Wallyson que retornam de lesão na coxa, entraram no decorrrer da atividade, nas posições de Souza e Barbio, respectivamente. O Bahia volta a treinar nesta quinta, 7, às 15h30.

