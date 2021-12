Com foco na Copa do Brasil, tricolores realizam treino no CT

A manhã deste sábado, 6, foi reservada para atividades dos jogadores do Esporte Clube Bahia , sob o comando do treinador Roger Machado.

Acompanhados por Paulo Paixão e outros preparadores físicos do clube, eles realizaram um trabalho de aquecimento, atrás de uma das metas. Durante o período de pré-treino, iniciaram movimentos de lançamento, cabeçada e domínio de bola.

Em seguida, o treinador deu dois minutos para hidratação e depois reuniu o time para uma rápida conversa de explicação do treino. Ele separou o grupo em três times, em campo reduzido, para uma atividade voltada para troca de passes e posse de bola.

Alterações foram feitas, a cada pausa, no objetivo dentro do espaço, na quantidade de passes ou finalizações. O atacante Élber e o volante Douglas Augusto, que não participaram do treino anterior, estiveram presente nesta manhã.

O grupo treina novamente na manhã deste domingo, 7.

adblock ativo