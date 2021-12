Com foco apenas no Brasileirão, Bahia enfrenta o Botafogo neste domingo

Eram quatro frentes. Em uma, dita prioridade desde o início do ano, a meta foi alcançada de forma gloriosa com o título da Copa do Nordeste. Nas outras duas, ficou o sabor amargo do vice-campeonato baiano e da precoce eliminação na segunda fase da Copa do Brasil.

Agora, enfim, acabou a maratona, o rodízio, os 'desvios de foco'. Enquanto 13 times da Série A do Brasileiro disputam ao menos duas competições simultâneas, o Bahia, após faturar o título regional com o 1 a 0 sobre o Sport na última quarta-feira, concentra-se apenas no campeonato nacional. Só outros seis times têm o mesmo conforto no calendário neste momento – veja lista completa no quadro ao lado.

Hoje, o Tricolor terá seu primeiro desafio em 2017 olhando para um horizonte único. Às 19h, no Engenhão, encara o Botafogo, que divide suas atenções entre Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. O time da Estrela Solitária, por sinal, encarou viagem para jogar na Argentina, contra o Estudiantes, na última quinta. E ainda vai a Recife na próxima quarta para a partida de volta das oitavas do mata-mata nacional, diante do Sport.

Do seu lado, o Esquadrão, depois do duelo desta noite no Rio de Janeiro, só retorna a campo para receber o Atlético-GO na segunda-feira, dia 5 de junho, na Fonte Nova.

"O desgaste foi medonho até aqui. Contra o Botafogo, vamos procurar colocar o que temos de melhor e fazer um jogo inteligente. Passou Botafogo, passou sequência de jogos, temos uma semana para assentar a casa e voltar com uma pegada melhor. Não vai ter efeito rebote de jogo quarta e domingo", analisou o técnico tricolor Guto Ferreira.

Por enquanto, o 'fator foco' foi primordial para o Bahia no Brasileiro. Na estreia, com força quase total (dos atuais titulares, não jogaram apenas o lateral Armero e o volante Renê Júnior, então contundidos), a equipe aplicou um histórico 6 a 2 sobre o Atlético-PR, que, por outro lado, poupou a maior parte dos seus jogadores pensando na Libertadores.

Já na partida da segunda rodada, disputada três dias antes da grande decisão da Copa do Nordeste, Guto preferiu preservar seis titulares. O resultado foi uma derrota por 2 a 1 para o completo Vasco, fora de casa.

Desfalques

Neste domingo, 28, a única ausência certa – com exceção daqueles lesionados há mais tempo, como Jackson e Hernane – é o lateral Armero, expulso no confronto com o Cruzmaltino.

Já o Botafogo não terá, em princípio, o volante Bruno Silva – o jogador tomou pena de três jogos por ter chutado a bola na direção do árbitro em duelo com o Grêmio, mas a direção do Bota entrou com pedido de efeito suspensivo. No mais, deve contar com força total, afinal, já classificado antecipadamente na Libertadores, poupou destaques como Camilo e Rodrigo Pimpão na quinta.

adblock ativo