Com fissura no pé, Rodriguinho terá recuperação mais demorada

Nos últimos jogos, o Bahia tem sofrido com alguns desfalques pontuais, mas importantes na montagem do time que está indo às partidas no Brasileirão Série A. Entre as baixas, está a dupla de laterais Nino Paraíba e João Pedro, além do meio-campista Rodriguinho.

Em coletiva realizada na tarde desta segunda-feira, 12, na sala de imprensa do CT Evaristo de Macedo, o médico do clube, Luiz Sapucaia, trouxe mais detalhes acerca da situação destes atletas. Segundo o doutor, o camisa 10 do Esquadrão tem sentido dores até para calçar as chuteiras e precisará de mais tempo para a recuperação.

"O Rodriguinho sofreu um trauma importante no pé. Nós fizemos exame de ressonância, raio X convencional. Em um primeiro momento, não apareceu nada. Ele persistiu com a dor quando calçava a chuteira. Nós repetimos o exame de tomografia, e esse mostrou uma fissura pequena na base do terceiro metatarso do pé. E isso causa um certo desconforto ainda no uso da chuteira. Por isso vocês viram o atleta treinando de tênis normal. Ele vai precisar de um pouco mais de tempo até tirar essa dor residual que ele apresenta", explicou Sapucaia.

A situação dos laterais é um pouco menos preocupante. Recuperado de lesão, Nino Paraíba já voltou a treinar com o restante do grupo e pode ficar à disposição de Mano Menezes para o jogo contra o Goiás. Após passar por um procedimento cirúrgico, João Pedro está em processo de recuperação, mas vem apresentando uma boa evolução.

"O João Pedro fez uma cirurgia importante, de recomposição de cartilagem da patela. Mas ele está bem, já evolui bem, já caminha sem apoio. Está fazendo a parte física, de recuperação muscular, mas evolui muito bem. Resultado cirúrgico foi excelente. O atleta permanece sem dor. E agora está fazendo recuperação muscular", concluiu o médico.

O Bahia segue em preparação para enfrentar o Goiás na próxima sexta-feira, 16, às 20h, no estádio da Serrinha. O confronto é válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

