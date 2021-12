Com Fernandão, Bahia inicia preparação para o clássico

Após a classificação na 3ª fase na Copa do Brasil, parte do elenco do Bahia voltou ao batente na manhã desta quinta-feira, 7, para visando o duelo contra o Vitória no próximo domingo, 10, às 16h, pelo Campeonato Baiano.

A grande novidade no treino foi o retorno do atacante Fernandão, que se recuperou de lesão. Ele havia sentido o músculo adutor da coxa no dia 10 de fevereiro, momentos antes da partida contra o Jacobina.

Além dele, o zagueiro Jackson e os meias Elton e Yuri também marcaram presença na atividade com bola. Já os atacantes Rogério e Arthur Caike se recuperam de lesão.

A previsão é que todos os jogadores se reapresentem na tarde desta sexta, 8, para dar continuidade à preparação.

