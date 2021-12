Com Evaristo e Cláudio Adão, Bahia prepara festa no Rio

A ideia do Bahia neste sábado, 31, é repetir o que ocorreu há duas semanas, quando sua torcida fez festa na recepção ao time em São Paulo, lotou sua parte na arquibancada em Osasco e conduziu o Esquadrão ao triunfo por 1 a 0 sobre o Oeste.

A concentração da galera começa às 10h, com evento da Embaixada Tricolor Bahêa de Guanabara, no bairro de Botafogo. Estarão presentes Cláudio Adão, ex-centroavante que virou ídolo em 1986, e Evaristo de Macedo, técnico campeão brasileiro de 1988. Nascidos no estado do Rio de Janeiro, eles residem na capital. Só do evento, três ônibus partirão para o Engenhão.

"Espero que o torcedor faça a mesma festa que fez em Osasco. Foi maravilhoso. Se repetirmos aquela energia, tenho certeza que os três pontos serão nossos", disse o técnico Charles, centroavante do Bahia de 1988. "Vai ser sensacional reencontrar Evaristo, o melhor treinador que tive, que me ajudou muito como homem e atleta", afirmou. Seu único desfalque será o lateral esquerdo João Paulo, lesionado e substituído por Vitor.

