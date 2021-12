Com estreias, Bahia busca sair da crise contra Luverdense

Diz-se no popular que uma situação de crise requer medidas imediatas, e o Tricolor levou a sério: em uma semana, trouxe cinco reforços, e todos podem estrear neste sábado, 23, às 18h30, contra o Luverdense, na Fonte Nova.

O que resta saber, agora, é se o pacote de emergência trazido pela diretoria com quase metade da competição disputada - será a 17ª rodada neste sábado - 'dará liga' de imediato. Dos que estreiam, apenas o volante Luiz Antônio tem mais de uma semana de Fazendão.

A estratégia para tirar o time da crise, em 10º lugar na Série B, exigiu movimentos rápidos. O zagueiro Tiago, por exemplo, chegou do Atlético-MG na quinta-feira, 21, e já treinou entre os titulares; nesta sexta, 22, foi regularizado e neste sábado vai jogar.

O goleiro Muriel está em Salvador desde o último final de semana; Eduardo, lateral direito, e Allano, meia-atacante, chegaram na terça e quarta-feira, respectivamente.

Para o técnico Guto Ferreira, os reforços não vão demorar a ajudar o time. "Quem chega, chega extremamente motivado. São todos maduros, com rodagem interessante em carga de pressão em cima deles e ainda não estão desgastados perante o nosso torcedor. Esse fato alivia, e muito, a carga da equipe como um todo. Vai ajudar os que já estavam aqui".

Deles, apenas Muriel não está confirmado, já que Jean, que disputou as três últimas partidas e foi bem, deve continuar. Ainda assim, Guto Ferreira testou o goleiro como titular em metade dos dois coletivos apronto da semana.

Seis mudanças

Basta comparar com a escalação da última rodada, no empate sem gols com o Sampaio Corrêa, em São Luís, para perceber o quanto a emergência mudou o time. Se Muriel estrear, serão seis novidades - mais da metade do time.

Além dos cinco contratados, o zagueiro Éder jogará ao lado de Tiago, já que os titulares do último duelo, Lucas Fonseca e Jackson, estão lesionados. O primeiro sofreu uma pancada nas costas e o outro foi vetado com fortes dores num pé.

"Foi uma semana atípica, com coisas positivas e outras nem tanto. De negativo o veto do Jackson e do Lucas. De bom, a chegada de reforços e a garantia de todos em condição de jogo, o que possibilitou ter alternativas para montar a equipe", disse o técnico.

Ele ainda considera que os reforços lhe permitem mesclar formações. Durante a semana, ele testou a equipe no 4-2-3-1 que enfrentou o Sampaio Corrêa e num 4-4-2 com um losango no meio-campo.

"Na realidade, desta maneira que montada a equipe, pode-se transitar entre dois ou três sistemas durante a partida, apenas mexendo o posicionamento das peças. Todos têm característica de fazer um papel ou outro", disse Guto.

