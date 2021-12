Com estreia de gringos, Bahia ganha a primeira no Nordestão

Um toque de qualidade. Foi o que os estreantes Maxi Biancucchi e Wilson Pittoni deram ao Bahia, que conseguiu ontem seu primeiro triunfo na temporada.

O time bateu o Vitória da Conquista, na Arena Fonte Nova, por 1 a 0, e subiu para a terceira colocação do Grupo B da Copa do Nordeste.

Destaque para a força ofensiva que o Tricolor mostrou. Apesar de ter marcado apenas em uma cobrança de pênalti de Talisca, inúmeras chances foram criadas. Faltou pontaria.

Gols invalidados - Justamente o setor que deveria ser o mais organizado do Bahia - por manter os mesmos titulares do ano passado - foi aquele trouxe mais problemas para o time no primeiro tempo.

Enquanto o ataque produzia mais do que nas duas primeiras partidas da temporada, a defesa dava vacilos que poderiam ter custado a derrota parcial.

O time do sudoeste baiano chegou a balançar as redes duas vezes. No entanto, nenhum dos gols valeu. O primeiro foi anulado por conta da marcação de um impedimento de Tatu, que tentou desviar cruzamento de Rafael Granja. O segundo, anotado por Lorran, acabou invalidado devido a uma suposta falta cometida por Tatu - ele de novo! - fora do lance.



As falhas da retaguarda o Tricolor compensava com lampejos de criatividade na frente. Os gringos estreantes, apesar de ainda visivelmente fora de ritmo, deram mostras de talento. Maxi se destacou em belo passe para Madson perder oportunidade. Já Pittoni exibiu capacidade de organizar o time e ainda arriscou bom chute após tabela esperta com o volante Hélder.



Nos 45 minutos iniciais, faltou ao Bahia, além de maior atenção na zaga, também ficar mais com a bola. Mesmo em casa, assistiu ao Bode dominar a redonda por muito tempo.



Logo no início da etapa complementar, o técnico Marquinhos deixou o time mais ofensivo ao trocar Hélder por Talisca. Com a mudança, o Bahia partiu para cima e perdeu chances claras com Maxi e Rafinha antes de Madson - em atuação redentora após um 2013 complicado - sofrer pênalti. Talisca assumiu a responsabilidade e marcou. O Tricolor seguiu arquitetando boas jogadas, mas não mexeu mais no placar.

