Com estreia de Cajá, Bahia visita o Vasco em São Januário

O técnico Doriva embarcou nesta sexta-feira, 27, para o Rio de Janeiro aliviado. Após enfrentar o Joinville com um time praticamente remendado, o comandante tricolor terá importantes reforços para encarar um dos desafios mais difíceis desta Série B: o Vasco, em São Januário, neste sábado, 28, às 16h30.

O principal deles é a provável estreia de Renato Cajá, uma das contratações mais badaladas do Esquadrão para a temporada. Treinando no Fazendão há quase um mês, o meia só foi regularizado nesta sexta pela CBF, e também viajou.

Até por não jogar há cinco meses - a última partida de Cajá foi em dezembro, nos Emirados Árabes - Doriva não quis confirmar a estreia do meia: "Ele está treinando há 20 dias conosco e está pronto para estrear. Estamos ansiosos para que aconteça o mais rápido possível, pela qualidade dele. É um jogador que pode decidir a partida num lance".

Em relação à partida contra o Joinville, na última quarta, o comandante tricolor terá ainda o retorno dos atacantes Thiago Ribeiro - que sentiu incômodo numa coxa e foi poupado - e Edigar Junio, recuperado de um estiramento numa coxa.

Para que tenha o elenco considerado 'ideal' à disposição agora, Doriva só precisaria da recuperação do lateral esquerdo Moisés, que sofreu um estiramento grau um na coxa, e da regularização do meia Regis, que começou a treinar com o grupo na quinta, 26.

Como teve os reforços confirmados apenas nesta sexta, Doriva não teve muito tempo para definir a equipe no treino pela manhã. A definição ficou para este sábado, nos vestiários.

Em boa hora

Doriva confessou estar ansioso para ter as opções à mão: "A gente já fica imaginando, né? Você pensa num time para atuar em casa, num time para atuar fora... Uma coisa é fato, numa competição tão dura como a Série B, é preciso ter essas opções. Todo treinador quer ter essa dor de cabeça, Se for no início, melhor", disse.

O treinador concorda que a partida contra o Vasco será dura, e que Cajá e companhia chegaram em boa hora para a 'pedreira': "Acredito que será um jogo parelho. Eles têm uma sequência boa de invencibilidade, e o Jorginho, depois que chegou, conseguiu dar uma cara à equipe, que se tornou difícil de ser batida".

"A base deles é a mesma que eu trabalhei lá, mas com alguns reforços. Têm o Nenê, um jogador em momento inspirado. São qualificados, de fato, mas a gente confia na gente para fazer um grande jogo", concluiu o treinador.

Para o duelo, o Tricolor não contará também com Juninho, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está circunstancialmente de fora.

