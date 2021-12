Com estiramento no quadril, Allione é vetado e Diego Rosa deve jogar

Ainda sem definir com que time enfrentará o Sergipe na quinta-feira, 16 – se com o time titular ou o reserva –, o técnico Guto Ferreira teve uma baixa decisiva para a partida: o meia Allione, que sofreu um estiramento grau um no quadril.

O argentino, que brilhou há uma semana na goleada por 6 a 0 sobre o Bahia de Feira, com duas assistências e um gol, era presença quase certa na partida em Aracaju. Ele foi poupado do duelo com o Altos-PI, no último domingo,12, movimento natural do comandante tricolor antes de mandar alguém a campo.

A ausência de Allione deve forçar a escalação de Diego Rosa em mais um jogo. O meia-atacante é o único atleta do Esquadrão que atuou em todas as seis partidas do ano, e em quatro como titular. Os garotos Mário e Kaynan são as demais opções para a vaga.

Ainda não há previsão de retorno para o argentino. Segundo o coordenador médico do clube. Dr. Luiz Sapucaia, ele se encontra em tratamento na fisioterapia e voltará a ser avaliado no final de semana.

Guto Ferreira não chegou a montar um time no treino da tarde desta terça, 14, no Fazendão. Quem enfrentou o Altos fez um trabalho regenerativo na academia, enquanto os demais participavam de um trabalho técnico em campo.

O reforço Maikon Leite, que só deve estar disponível após o Carnaval, fez um trabalho físico à parte. Já o lateral direito Wellington Silva, o lateral esquerdo Matheus Reis, o volante Yuri e o atacante Edigar Junio, que se recuperam de lesão, fizeram um trabalho na academia.

A decisão sobre a equipe ficará para esta quarta, 15, quando o Tricolor treina às 8h30. Mais tarde, às 12h30, embarca para Aracaju, de ônibus.

Imprevisível

Vale lembrar que a partida desta quinta, pela 1ª fase da Copa do Brasil, será em jogo único. O Esquadrão só não avança se perder para o Sergipe.

“O jogo fica imprevisível. Enfrentar uma equipe que a gente conhece pouco, e ter que dar mais atenção ainda já que são só 90 minutos. Mas estamos confiantes e ainda temos a vantagem do empate”, disse o zagueiro Tiago.

Para o defensor, encarar um adversário de menor expressão geralmente tira a motivação, mas esse não será um problema para o Bahia: “Enfrentando um time de expressão a vontade de ganhar vem naturalmente. Contra os menores você tem que buscar essa motivação. É preciso lembrar que estamos no Bahia, lembrar do tamanho do clube”.

Emprestado até junho pelo Atlético-MG, o zagueiro espera que a sua renovação saia logo: “Confesso que ando ansioso com isso. Sei muito pouco das negociações. O que sei é que tem o interesse do Bahia, mas o Atlético até agora não se manifestou. Não sei qual é a intenção deles. Queria estar com tudo já resolvido. É muito ruim ficar sem saber o que vai acontecer daqui a três meses”.

