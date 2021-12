Com estiramento na coxa, Régis pode ficar fora por até 30 dias

Apresentado nesta quinta-feira, 1°, o novo técnico do Bahia, Jorginho vai ter que quebrar a cabeça para encontrar um substituto para o meia Régis. O atleta foi diagnosticado com um estiramento no músculo posterior da coxa direita, lesão é de grau 2, e deve ficar fora de combate entre 15 e 30 dias.

Vivendo a melhor fase da carreira, Régis foi de "jogador de segundo tempo", em 2016, a principal nome do Tricolor na atual temporada, quando foi eleito o craque do Baianão e da Copa do Nordeste. Em 22 partidas disputadas, o atleta marcou 11 gols.

A temporada empolgante do atleta foi ofuscada devido a dores musculares nas últimas semanas. O meia chegou a ser poupado da partida contra o Vasco, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. De volta no último jogo, diante do Botafogo, Régis reclamou de dores na coxa, ainda no primeiro tempo, e foi substituído.

Sem o camisa 20, o comandante do Esquadrão tem como opções Juninho, substituto imediato do meia, e Diego Rosa. O treinador deve contar também com mais dois reforços para a posição: Vinícius, anunciado na quarta, 31, e Gustavo Ferrareis, que já treina no Fazendão, mas que ainda não foi oficializado.

O Bahia volta a campo contra o Atlético-GO, na próxima segunda, 5, na Fonte Nova, em Salvador, pela 4ª rodada do Brasileirão.

