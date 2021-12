Com estiramento muscular, Edigar Junio vira dúvida no Bahia

Titular em todas as partidas do Bahia neste Campeonato Baiano, o atacante Edigar Junio pode ficar de fora da grande decisão na Fonte Nova, no próximo domingo, 8, às 16 horas. O exame feito pelo jogador, que foi substituído por lesão no 1° Ba-Vi, apontou estiramento muscular na coxa.

Artilheiro do Baiano, ao lado de Nino Guerreiro da Juazeirense, com cinco gols, Edigar Junio vai realizar um tratamento intensivo para tentar jogar a final. Um nova avaliação deve ser realizada até o final de semana para confirmar se o atleta terá condições de entrar em campo.

Além de Edigar Junio, o técnico Doriva não contou com o meia Rômulo e o atacante Hernane, que ficaram na fisioterapia e não participaram das atividades. O Brocador também é dúvida para o segundo duelo.

Com trabalho em dois períodos, Doriva realizou na manhã desta quarta-feira, 4, treinos de fundamentos, como cruzamentos e finalizações. À tarde, o comandante realizou um treinamento tático.

