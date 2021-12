Com estiramento, Danny Morais desfalca Bahia por 15 dias

Após realizar exame de imagem na manhã desta terça-feira, 30, em uma clínica da cidade, o zagueiro Danny Morais foi confirmado como desfalque para as próximas duas semanas no Bahia. O jogador tem um estiramento grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda.

Segundo o médico Dr. Marcos Lopes, Danny será submetido a um tratamento intensivo na fisioterapia do clube e na segunda-feira, 5, repetirá o exame de ressonância para verificar a evolução do tratamento. A previsão de recuperação para o jogador é de 10 a 15 dias.

Se confirmado o prazo, Danny desfalcará o Bahia diante da Portuguesa, no próximo domingo, 4, e contra o Cruzeiro, no domingo seguinte, 11. Ambos os jogos serão fora de Pituaçu.

Com isso, o técnico Jorginho ganha seu primeiro problema para escalar a equipe. Lucas Fonseca e Alysson disputam a vaga na defesa, com preferência para o primeiro, que entrou no decorrer da partida com o Grêmio, no último sábado, 27.

