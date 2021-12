Com elenco curto, Dado espera ter pelo menos dois reforços até o final de junho

O técnico Dado Cavalcanti segue esperando reforços para aumentar as opções do elenco do Bahia para a restante da temporada. O Tricolor tem sofrido com o desgaste do seu time titular e as más atuações de quem os substitui. Maycon Douglas, Óscar Ruiz e Thonny Anderson, por exemplo, ainda não entregaram boas jornadas com a camisa do clube.

Entre lesões, suspensões e desgastes físico, o treinador precisa recorrer ao banco. Na partida desta quinta-feira, 17, contra o Ceará deu certo. Sem Conti, Rodriguinho e Patrick, o Bahia conseguiu triunfar por 2 a 1 diante do Vozão e somar mais três pontos no Brasileirão após duas rodadas sem vencer.

No entanto, em entrevista coletiva após a partida, Dado Cavalcanti voltou a falar sobre a chegada de novos jogadores, que devem ser anunciados até o final deste mês de junho. O treinador ressaltou a necessidade de ter um atacante de lado, que já era prioridade, mas se tornou ainda mais precisa após a saída de Alesson para o Vila Nova-GO.

"Já venho falando corriqueiramente sobre reforços. Tenho evitado falar sobre posição, porque gera muita expecatativa, mas em uma saída (de Alesson) seria até esdrúxulo da minha parte não citar que precisamos de um atacante de lado. Espero que daqui para o final do mês tenhamos em mais dois ou três jogadores que possam encorpar nosso elenco", disse o treinador.

Finalizadas quatro rodadas, o Bahia de Dado Cavalcanti ocupa a sétima posição do Campeonato Brasileiro, com 7 pontos. Volta a jogar pelo torneio no próximo domingo, 20, contra o Corinthians, às 16h, em Pituaçu.

