Com Edigar Junio, Bahia treina passes no Fazendão

O técnico Guto Ferreira e sua comissão dividiram o elenco do Bahia por setores para trabalhar a troca de passes de forma compacta. Dentre os jogadores que desceram para treinar no campo do Fazendão estava o atacante Edigar Junio. Ele se juntou ao grupo em campo nesta terça-feira, 26, depois de se recuperar de lesão na coxa.

Os zagueiros Lucas Fonseca e Jackson deram prosseguimento ao tratamento na fisioterapia e desfalcaram o treino mais uma vez. O Tricolor se prepara para pegar o Bragantino às 16h30 deste sábado, 29, em São Paulo.

adblock ativo