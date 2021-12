Com dúvidas, Roger Machado faz mistério sobre escalação

Com 27 pontos conquistados em 17 jogos, o Bahia faz a sua melhor campanha de primeiro turno da sua história nos pontos corridos. A pontuação faz o torcedor do Tricolor sonhar com uma vaga na Libertadores, competição que o clube não participa desde 1989. Um dos principais responsáveis por essa campanha, o técnico Roger Machado explicou o estilo de jogo da equipe e afirmou acreditar no potencial do elenco.

"A gente em nenhum momento entra para não ganhar. A gente usa estratégia baseada nos valores do adversário sempre pensando no triunfo. Em alguns momentos, pelas circunstâncias do jogo, um empate passa a se tornar um bom resultado. Temos alguns objetivos e nove jogos sem sofrer gols, alguns ganhando com placar mínimo. Dizem que jogos se ganham pelo ataque, mas campeonatos se ganham pela defesa. Não me iludo, mas sei do potencial que temos. Acredito que a estratégia é essa. Se nos mantivermos firmes defensivamente, não abrirmos mão de vencer, mas preservar sempre possibilidade de se manter vivo zerando placar contra a gente", explicou o treinador.

Roger ainda tem dúvidas sobre a equipe que vai a campo na partida deste sábado, 7, contra o Vasco. O principal ponto de interrogação é o meio de campo, já que Ronaldo e Guerra brigam por uma vaga ao lado de Gregore e Flávio. Outra dor de cabeça para o treinador é a definição do substituto do atacante Artur. No momento, Élber parece despontar como favorito, mas Arthur Caike também é opção.

"Cumpre com outra característica, assim como, com Arthur Caíke e Élber, também cumpriria com característica diferente. Depende muito do que a gente da comissão idealiza para o jogo. Se quiser já ter a presença de área do Caíke no jogo, finalizações de curta e média distância, batida de falta. Se quer jogo de entrelinha, com flutuação maior, velocidade, habilidade, seria Élber. Assim como na figura do Ronaldo e do Guerra. O Vasco vai pressionar. Precisamos de meio-campo forte, e não podemos abrir mão de jogar. Guerra tem um jogo mais apoiado entre linhas, de botar parceiro na cara do gol. Hoje a gente define. Ainda vou decidir", comentou Roger.

O Bahia está invicto há sete jogos no Brasileirão. Foram três triunfos (contra Flamengo, Atlético-MG e CSA) e quatro empates (Cruzeiro, Chapecoense, Palmeiras e Goiás). Com a boa sequência, Roger entende que os jogadores estão assimilando o trabalho, mas acredita que a equipe tem muito a evoluir.

"Hoje, no feedback, sempre faço um ou outro questionamento direcionado a eles para que eles nos digam o que seria melhor executar. Hoje a gente falou do nosso gol, relacionado ao lance da falta, o lance que originou a falta, o que a gente tinha feito de certo ali. Quando você percebe, no feedback dos atletas, que as respostas vão ao encontro do que você trabalha no dia a dia, é porque estão assimilando, começando a internalizar e sair de forma mais inconsciente no jogo. A gente tem muito a evoluir, mas a estrutura e o modelo de jogo todos sabem o que fazer em campo. Isso é muito importante para mim".

Bahia e Vasco se enfrentam no sábado, 7, às 11h, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 18° rodada da Série A. O Tricolor ocupa a 8° posição com 27 pontos. Já a equipe carioca aparece em 15° com 20.

