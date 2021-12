Com dúvida na zaga, Bahia faz coletivo no Fazendão

Parece que o técnico Jorginho vai manter mesmo em segredo qual será a dupla de zaga na partida deste domingo, 18, às 16 horas (horário de Salvador), contra a Ponte Preta, no estádio de Pituaçu.

No treino realizado nesta sexta-feira, 16, no Fazendão, o treinador escalou o volante Fabinho adaptado na posição, ao lado de Alysson. A dúvida é se Danny Morais terá ou não condição para retornar ao time, após passar duas semanas fora, devido a um estiramento na coxa.

Apesar de não ter participado do coletivo desta sexta, Danny já está participando de treinos físicos e pode ser a surpresa na escalação do time. Sem poder contar com os suspensos Titi e Lucas Fonseca, Jorginho também pode levar para o jogo os zagueiros Dudu e Diego, que atuam pelo time B do tricolor baiano.

Com isso, a provável equipe que deve começar o jogo contra o Ponte Preta será formada por: Marcelo Lomba; Neto, Alysson, Fabinho (Danny Morais) e Romário; Fahel, Diones, Hélder e Gabriel; Jones e Souza.

No sábado, pela manhã, Jorginho comanda o último treino antes do importante confronto deste domingo, que pode deixar o Bahia muito perto de garantir sua permanência na Série A em 2013.

