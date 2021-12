Com duas mudanças, Bahia divulga lista para duelo com o Bode

Sem tempo a perder, o Bahia se reapresentou no Fazendão na manhã desta segunda-feira, 27, para se preparar para enfrentar a dupla jornada longe de Salvador: próxima quarta-feira, 29, contra o Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, e domingo, 2, contra o Santa Cruz, em Caruaru.

E ao final das atividades o técnico Marquinhos Gomes divulgou a lista com os 19 jogadores relacionados para o primeiro duelo, com duas mudanças na equipe que bateu o Bode no sábado.

O atacante Rhayner, para se recuperar do desgaste físico causado nas três primeiras rodadas, permanece em Salvador e não viaja com o elenco. Já o meia Branquinho retorna ao time depois de ter sido poupado na primeira partida contra o Conquista.

O Bahia segue em terceiro lugar no Grupo B, com quatro pontos - mesma pontuação do Santa Cruz, segundo colocado, porém com menor saldo de gols - e o Vitória da Conquista é o lanterna da chave, com somente um empate em três rodadas. O duelo está marcado para às 21h15 (horário de Salvador) no estádio Lomanto Júnior.

