Com duas ausências, Bahia treina visando jogo de sábado

O Esquadrão realiza nesta terça-feira, 22, dois períodos de treinamento, tendo em vista a partida do sábado contra o Luverdense, às 21h, válida pela 28ª rodada da Série B.

Cicinho e Kieza não participaram dos trabalhos na manhã desta terça. O camisa 9 tricolor ainda está se recuperando de uma virose, tomou medicação e repousou na fisioterapia. Já o lateral Cicinho teve um incômodo no músculo posterior da coxa, fez tratamento na fisioterapia e fará exame de imagem.

Sérgio Soares comandou o treinamento da manhã no campo principal do Fazendão. Ele realizou com os atletas um trabalho técnico de posse de bola, dividindo o time em três equipes. Além disso, foram realizados trabalhos de finalização. O treinamento também contou com os retornos de Adriano, Tiago Real e Maxi Biancucchi que fizeram atividades com bola.

Antes das atividades, o presidente Marcelo Sant'Ana, acompanhado por Pedro Henriques, Alexandre Faria, Eder Ferrari e o técnico Sérgio Soares reuniram-se com o elenco Tricolor no auditório do Fazendão, para incentivar os atletas e passar confiança.

Uma reunião foi realizada na manhã desta terça no Fazendão. (Foto: Divulgação | E.C.Bahia)

Na tarde desta terça, está marcado mais um treinamento a ser realizado no Fazendão.

