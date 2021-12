Com dois gols de Juninho, Bahia bate Fortaleza no Castelão

Bahia deu um importante passo para avançar às semifinais da Copa do Nordeste. Com duas pinturas de Juninho, o Esquadrão venceu o Fortaleza por 2 a 1 na noite de quarta-feira, 30, na Arena Castelão, em Fortaleza (Ceará), em partida de ida das quartas de final da Copa do Nordeste.

Com o resultado, o Bahia pode perder até por 1 a 0 no domingo, 3, às 16h, na Arena Fonte Nova, que se classifica. Se o resultado for 2 a 1 para o Fortaleza, pênaltis. Qualquer vitória com mais gols, o tricolor cearense se classifica.

Virada no primeiro tempo

O jogo começou com um susto para a torcida do Bahia. Logo aos 6 minutos, o Fortaleza abriu o marcador em um contra-ataque. Wilian Simões recebeu bola nas costas da defesa do Bahia e cruzou rasteiro para Juninho se jogar na bola e fazer o primeiro gol do jogo. No lance, o jogador do Leão do Pici ainda se chocou com a trave e nem comemorou.

O Fortaleza se fechou e tentou aproveitar os contra-ataques. O Bahia passou a ter mais o domínio do jogo, mas falhava muito no último toque, principamente com Edigar Junio e Luisinho não estando em uma boa noite.

Como estava difícil penetrar a defesa do tricolor cearense, foi a vez de Juninho - desta vez o do Bahia - brilhar. Aos 31 minutos, ele acertou um chute forte de fora da área, a bola passou por debaixo de Ricardo Berna e entrou no fundo do gol, empatando a partida.

Apenas 5 minutos depois, lance parecido. Mas, já dentro da área, Juninho acerta outro belo chute e acerta no ângulo, virando a partida. O Bahia ainda teve a chancer de ampliar aos 46 minutos. Hayner fez um cruzamento perfeito para Thiago Ribeiro, que arremata de primeira para defesa brilhante de Ricardo Berna.

Sufoco

Bahia voltou ainda em cima do Fortaleza. Hayner aparecia bem pela direita, mas a defesa do Fortaleza levava melhor por cima. Aos 10 minutos, o Leão do Pici quase empata. Everton recebeu bola sozinho na grande área e chutou, mas Lomba salvou o Bahia.

A partir dos 14, o Bahia passou a tocar a bola e a torcida do Fortaleza vaiou, fazendo o tricolor cearense crescer na partida. Mas o ataque cearense não era eficaz. A chance mais perigosa foi aos 29 minutos. Em bola cruzada na área, Marcelo Lomba saiu mal do gol e a bola cai nos pés de Anselmo, que tocou no susto para o gol vazio e a bola passou rente à trave.

Aos 37, William Simões quase empatou após receber bola dentro da área, matar no peito e mandar uma meia bicicleta fraca, para a defesa de Lomba, que salvou o time novamente aos 40. Juninho acertou uma potente cabeçada e goleiro do Bahia socou para longe.

