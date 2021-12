Com dois gols de Hernane, Bahia vence Confiança

Hernane está fazendo jus ao apelido de "Brocador". O atacante do Bahia fez dois gols na noite desta quinta-feira, 25, e levou o Bahia á vitória contra o Confiança, na Arena Fonte Nova. Foi o sexto gol do atacante em cinco jogos oficiais do tricolor.

O triunfo deixou o Bahia com 9 pontos na Copa do Nordeste, liderando. A próxima partida pelo torneio será novamente contra o Confiança, quinta-feira, 3, no Batistão. Mas, antes disso, a equipe baiana vai para os Estados Unidos, onde enfrenta o Orlando City, time do brasileiro Kaká, no sábado, 27, às 21h30.

Primeiro tempo sonolento

A partida começou com correria entre os dois times, mas nada de chances de gol. Os goleiros Marcelo Lomba e Rafael Sandes não precisaram fazer nenhuma defesa mais difícil.

O Confiança, bem montado em campo, não deixava o Bahia avançar pelo meio, prejudicando Hernane, que pouco fez no primeiro tempo. O tricolor tentava pelas laterais, mas o goleiro do Confiança sempre levava a melhor.

O único lance de perigo foi aos 8 minutos. Feijão errou o passe e Leandro Kivel aproveitou para dar um belo chute. A bola passou rente ao travessão de Lomba. Kivel também foi o responsável pelo lance mais lindo do jogo: ele deu um chapéu em Feijão e fez embaixadinha antes de tocar a bola.

Insatisfeita com o que viu, parte da torcida do Bahia ainda ensaiou um protesto gritando "ô, ô, ô, queremos jogador".

Gol relâmpago

Os times mal entraram em campo e o Bahia abriu o marcador no segundo tempo. Com 1 minutos de jogo, Tinga passou para Luisinho dentro da grande área, que chuta para o meio, onde Hernane está apenas para ter o trabalho de tocar para o gol vazio. O jogador, irritado com a falta de apoio de parte da torcida, reclamou após marcar o tento.

O Bahia ainda teve mais uma chance aos 10. Danilo Pires matou no peito e deu um belo chute, mas bola passou por cima do gol. O Confiança não conseguia furar a defesa do Bahia. Era comum ver Kivel, isolado no ataque, reclamar com os companheiros.

O tricolor ampliou aos 30 minutos. Tinga viu Luisinho sozinho e fez o passe. Ele recebeu e tocou para Hernane marcar o segundo gol dele na partida.

