O reencontro do Bahia coma sua torcida na Arena Fonte Nova, após três jogos longe de Salvador, não poderia ser melhor. O Esquadrão de Aço venceu o Fluminense por 3 a 2, na noite deste domingo, 26, manteve os 100% de aproveitamento em casa, subiu para a sétima colocação na tabela de classificação da Série A do Brasileirão e ainda viu Gilberto fazer dois gols, dar uma assistência e acabar com a zica. Athur completou o placar e Pedro, de pênalti, e João Pedro descontaram para o time carioca.

>>Veja tabela de classificação e jogos da Série A

Rafael Tiago Nunes e Redação Com dois gols de Gilberto e Artur, Bahia vence o Fluminense na Arena Fonte Nova

O técnico Roger Machado aproveitou o retorno ao caldeirão tricolor para retomar uma formação mais ofensiva, com Eric Ramires no lugar de Elton. Com o time marcando mais em cima e pressionando a saída de bola, o Tricolor baiano se aproveitou de contra-ataques rápidos, de vacilos do goleiro Agenor, que acabou expulso, e com a ajuda do VAR, que entrou em ação para ajudar o Bahia e salvar Gilberto. Agora, o Esquadrão volta as atenções para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o São Paulo.

Como ganhou a primeira partida, no Morumbi, por 1 a 0, no jogo desta quarta-feira, na Fonte Nova, o time joga por um empate para avançar às quartas. Pressão e oportunismo Ciente do estilo de jogo de muita posse de bola do Fluminense de Fernando Diniz, o técnico Roger Machado fez o Bahia iniciar a partida com uma marcação que variava entre baixa e média.

O jogo

Como o resultado, ambas equipes pouco criaram. Ao invés disso, preferiram se estudar com pequenas investidas aqui e acolá. Quando o Tricolor baiano resolveu subir a marcação e apertar um pouco mais a saída de bola do Flu, começaram a surgir as falhas no sistema de marcação do time carioca. Ramires e Arthur conseguiram apertar o goleiro Agenor e quase abriram o placar. Mas, aos 15 minutos, em um contra-ataque mortal do Bahia, o quase virou gol. Após cobrança de escanteio do Fluminense, a bola sobrou para Gilberto, que arrancou pelo meio.

O atacante viu a passagem de Artur e tocou na medida. O veloz atacante invadiu a área e bateu rasteiro para abrir o placar. A comemoração não demorou um minuto. Logo após a saída de meio-campo, Leo Artur recebeu livre no meio e tocou para Yony dentro da área. O colombiano esperou para não ficar em impedimento, demorou a correr e foi atropelado por Nino Paraíba.

Pênalti. Pedro foi para a marca da cal, bateu com muita categoria, na parede da rede para empatar o jogo. Douglas Friedrich acertou o canto, mas não chegou a tempo. Com o empate no placar, o jogo voltou a ficar morno. Mas após pressão do Bahia e vacilo do goleiro Agenor na saída de bola, o Bahia desempatou aos 25 minutos. Agenor tentou driblar Gilberto dentro da área e foi desarmado.

O camisa 9 roubou a bola e empurrou, livre, a bola para o fundo da rede. Flu ofensivo e VAR Atrás no placar, Fernando Diniz voltou do vestiário com duas mudanças e foi para o tudo ou nada. Tirou dois volantes e colocou o meia Paulo Henrique Ganso e o jovem e veloz atacante Marcos Paulo. O que se espera era um Fluminense altamente ofensivo e pressionando a saída de bola do Bahia.

Mas o que se viu foi o time de Roger Machado bem postado em campo. O Esquadrão se fechou, passou a apostar nos contra-ataques e não deu espaço para o Flu jogar. E aos 13 minutos o VAR entrou em ação. Gilberto caiu dentro da área após cruzamento de Nino Paraíba e pediu pênalti. A jogada foi para a análise do VAR, que indicou mão do lateral Gilberto.

O Camisa 9 do Bahia foi para a cobrança e parou em Agenor. O lance seguiu e o VAR entrou em ação novamente. O goleiro adiantou muito na cobrança e o árbitro mandou voltar. Na segunda chance, desta vez com Rodolfo no gol – Agenor foi expulso –, Gilberto descolou o goleiro e fez o terceiro.

Pouco tempo depois, o Fluminense conseguiu diminuir com João Pedro. Ganso cobrou falta rasteiro, por debaixo da barreira, Douglas Friedrich espalmou a bola e João Pedro, livre, diminui marcou. (21:16) Silvânia de Jesus Nascimento: Muito obrigada, Rafa ! (21:16) Rafael Santos: Brasileirão Com dois de Gilberto e ajuda do VAR, Bahia vence o Flu na Fonte Nova e mantém 100% de aproveitamento em casa Esquadrão da ‘malvadeza’

Com dois gols de Gilberto e Artur, Bahia vence o Fluminense na Arena Fonte Nova | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo