Com dois de Marquinhos, Bahia bate Goiás e encosta no G-4

O Bahia voltou a vencer pela Série A na Arena Fonte Nova. Com dois gols de Marquinhos Gabriel, aos dois e aos trinta e dois minutos do primeiro tempo, o Esquadrão conseguiu bater o Goiás por 2 a 1 em partida disputada neste domingo, 28, em Salvador, pela 9ª rodada da Série A.

Thiago Mendes, aos 33 minutos da primeira etapa, descontou para os goianos. O resultado deixa a equipe comandada pelo técnico Cristóvão Borges na quinta posição com 16 pontos, apenas um ponto atrás do quarto colocado Coritiba e dois atrás dos líderes Cruzeiro e Internacional. Já o Goiás permanece com 12 pontos, na 10ª posição.

Na próxima rodada, o Bahia volta a jogar na Arena Fonte Nova na quarta-feira, 31, às 21h50, contra o Flamengo. Já o Goiás recebe em casa o Vasco na quinta-feira, 1, às 21 horas.

O jogo - Dono de uma ótima campanha fora de casa, com três vitórias e dois empates em seis partidas como visitante, faltava para o Bahia e para o técnico Cristóvão Borges conseguir um triunfo na Arena Fonte Nova, que voltou a ser a casa do tricolor baiano na Série A após 10 anos.

E parece que os jogadores tinham noção disso. Tanto que logo com um minuto de jogo veio o primeiro gol do Esquadrão. Em bola jogada individual, o talentoso Anderson Talisca se livrou de dois marcadores e deixou Marquinhos Gabriel livre, dentro da área, só precisando ter a tranquilidade para tirar do goleiro Renan e abrir o placar.

Mas o gol prematuro não significou uma superioridade do Bahia na partida. Quem assustava mais a meta adversária era o Goiás, especialmente nas jogadas organizadas pelo centroavante Walter, que superou o sobrepeso com muita qualidade atuando com pivô, criando muito perigo para o goleiro Marcelo Lomba.

Logo aos 12 minutos, Walter recebeu na entrada da área, girou e chutou, passando muito perto da trave. O lance mais perigoso veio aos 28 minutos, quando Walter ajeitou para William Matheus bater forte. Marcelo Lomba salvou no reflexo o que poderia ser o primeiro gol do Goiás.

Mesmo sem as melhores chances, o Bahia mostrou aproveitar melhor as suas chances. Em especial Marquinhos Gabriel, artilheiro na noite. Aos 32 minutos, Fernandão desviou de cabeça um chute vindo da defesa. A bola sobrou para Marquinhos, que chutou rasteiro sem chance para Renan, ampliando o placar: Bahia 2 x 0 Goiás.

Mas a folga de dois gols no placar durou apenas um minuto. Em uma vacilo de posicionamento da defesa do Bahia, Ramon ajeitou a bola com o peito para o Thiago Mendes, que chutou forte para o gol. A bola ainda desviou em Raul, tirando qualquer chance de Marcelo Lomba chegar na bola. Bahia 2x1 Goiás.

Antes do final do primeiro tempo, o goleiro Marcelo Lomba ainda salvou o Bahia em dois chutes de fora dá área com Clayton Sales (aos 37) e Ramon (aos 40).

No segundo tempo, as duas equipes praticamente não tiveram chances claras de marcar. O técnico Cristóvão Borges começou a etapa final tirando um meia de criação (Anderson Talisca) e colocando um volante (Rafael Miranda).

Foram 45 minutos onde o torcedor do Bahia apenas esperou o final do jogo para celebrar o triunfo na Arena Fonte Nova, o que não acontecia pela Série A desde 2003. Nesse meio tempo, o Bahia amargou séries inferiores do Brasileirão e a Fonte Nova passou por uma reforma, após a tragédia de 2007 que vitimou sete torcedores.

Que o jogo marque o reencontro do Bahia com a sua eterna casa, neste momento de renovação que o clube vive pela intervenção que passa em sua direção. Um novo tempo dentro e fora das quatro das quatro linhas pode estar a caminho.

