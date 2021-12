Com dois de falta de Talisca, Bahia bate Conquista de virada

Com dois gols de falta de Anderson Talisca, o Bahia derrotou o Vitória da Conquista de virada por 3 a 2, na tarda deste domingo, 16, no Estádio Lomanto Júnior, no sudoeste do estado, pela sétima rodada da segunda fase do Campeonato Baiano.

O Esquadrão, que entrou em campo já classificado para as semifinais, não fez um bom primeiro tempo. Saiu atrás, com o gol marcado por Tatu, mas se recuperou e, aproveitando as oportunidades com bola parada, virou o jogo na segunda etapa, com os tentos anotados por Marcão e Talisca.

Com o resultado, o Esquadrão, líder absoluto do Grupo 3, foi aos 14 pontos, nove a mais que a equipe da Juazeirense, segunda colocada, e agora tem a vantagem de poder empatar nos confrontos das semifinais.

Já o Conquista permanece na segunda posição do Grupo 2, com 12 pontos, sete a menos que o líder Vitória e apenas um a mais que o time do Galícia, único a ameaçar a classificação do Bode.

Na próxima rodada, a última da segunda fase, o Bahia joga o clássico contra o Vitória. O segundo Ba-Vi do ano será no domingo, 23, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 17h.

Antes disso, as duas equipes estreiam, na quarta-feira, 19, na Copa do Brasil. O Bahia joga fora de casa contra o Villa Nova-MG, no estádio Castor Cifuentes, em Minas, às 22h. Já o rival duela contra o JMalucelli, também fora de casa, no Ecoestádio, em Curitiba.

O Vitória da Conquista tentará confirmar sua classificação à próxima fase do Baianão contra Serrano, também no domingo, 23, às 17h, em Teixeira de Freitas.

Tricolor apático

Precisando vencer para se classificar à próxima fase do campeonato estadual, o Vitória da Conquista tratou de pressionar o Bahia e se lançar ao ataque logo nos primeiros minutos de jogo.

Melhor posicionado, e se aproveitando da apatia do time adversário - preso no campo de defesa e sem movimentação no meio de campo -, o Bode criava as principais chances, sobretudo com as investidas de Lorran, Rafael Granja, Índio e Tatu.

De tanto tentar, os donos da casa abriram o placar aos 13 minutos. Tatu recebeu no ataque e arriscou. Lomba espalmou, e a bola ficou com Paulo Vitor, que cruzou novamente na área. Índio cabeceou, o goleiro do Bahia deu rebote de novo e, na sobra, Tatu marcou: 1 a 0 Bode.

Depois do gol, o time da casa diminuiu a velocidade e passou passou a tocar mais a bola. O Bahia, por sua vez, procurou ajustar a sua marcação.

A única boa oportunidade do Esquadrão na primeiro etapa saiu dos pés de Anderson Talisca. Em boa cobrança de falta da entrada da área, o jogador mandou no cantinho e exigiu grande defesa do goleiro Alex, que ainda não havia sequer sujado o uniforme.

No rebote do goleiro, Rahyner ainda bateu cruzado, mas não conseguiu marcar, e o Bahia foi para os vestiários em desvantagem.

Talisca brilha e Esquadrão vira

As duas equipes voltaram para o segundo tempo sem alterações, mas o tricolor retornou com nova postura e conseguiu o empate logo nos minutos iniciais.

Após escanteio cobrado por Rhayner, Marcão, na área, cabeceou para o alto e contou o com o frango do goleiro Alex, que foi tentar fazer a defesa, mas se atrapalhou e acabou jogando a bola para dentro do próprio gol: 1 a 1.

O gol da virada tricolor saiu aos 26 minutos, com Talisca. Ele cobrou falta com categoria no cantinho, contou com mais uma falha do goleiro Alex, e saiu pra comemorar o segundo do Esquadrão.

A equipa da casa ainda empatou, dez minutos depois, com o gol de falta marcado por Rafael Granja, contando com desvio de Uelliton, mas viu o tricolor ficar novamente em vantagem com outro gol de falta de Talisca.

Decisivo na bola parada, o jogador do Bahia aproveitou oportunidade perto da área e anotou mais um, o terceiro dos visitantes, garantindo o triundo no quarto confronto entre as duas equipes no ano.

