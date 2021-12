Vinicius, novamente, foi o destaque do Bahia em uma partida. Dessa vez, novamente, com dancinha, mas sem polêmica. O meia fez um gol e deu uma assistência no triunfo de 2 a 1 na noite desta quinta-feira, 22, sobre o Náutico na Arena Fonte Nova, pela 3ª rodada da fase inicial da Copa do Nordeste.

Lucas Cunha e Luís Felipe Brito Com direito a dancinha, Bahia vence o Náutico pela Copa do Nordeste

“Eu vou fazer sempre a dancinha. É minha marca registrada agora para essa torcida maravilhosa", disse o atleta após o jogo. Com o resultado, o Bahia chegou aos seis pontos e se isolou no 2º lugar do grupo C.

Vinicius, no primeiro tempo, abriu o placar para o Esquadrão. Na segunda etapa, Edigar Junio ampliou para o Esquadrão. Clebinho fez o de honra do Timbu na partida. Agora, Náutico e Bahia voltam a se enfrentar pela quarta rodada do Nordestão no dia 10 de março, às 16 horas, na Arena Pernambuco. Antes, o Tricolor volta a jogar neste domingo pelo Campeonato Baiano, às 16h, contra o Atlântico, novamente na Fonte Nova.

Camisas provocativas

Antes do início da partida, camisas provocativas em alusão ao polêmico Ba-Vi do último domingo, licenciadas oficialmente pelo Bahia, foram comercializadas na Fonte Nova. As vestimentas, que traziam frases como “Arregou” e “A fuga das galinhas”, chegaram a ter a sua comercialização proibidas pela polícia, alegando se basear no Estatuto do Torcedor. Entretanto, a venda retornou normalmente, com muitos torcedores adquirindo as camisetas, vendidas por R$ 88.

Quem teve a primeira boa chance da partida foi o Náutico, logo aos seis minutos. Gabriel Araújo chutou cruzado da entrada da área e a bola passou por dois jogadores do Náutico, que chegaram atrasados. Medina recuperou a bola e tentou o toque para Robinho, que foi travado por Gregore no chute.

O Bahia só conseguiu chegar com perigo aos 15 minutos. Vinicius inverteu o jogo e achou Nino. O lateral cortou para a perna esquerda e bateu forte, para boa defesa de Bruno.

A partir de então, o Esquadrão passou a criar mais oportunidades de gol. Aos 20, Nino recebeu passe de Zé Rafael e cruzou bem na área. Edigar Junio cabeceou forte, mas o zagueiro Thiago Ennes cortou na pequena área. No rebote, o próprio Edigar tentou o chute, mas pegou mal e colocou por cima.

Aos 27, em jogada de bola parada, o Bahia quase marca. Vinicius cobrou, Tiago desviou de cabeça e a bola foi para Edigar Junio. O atacante dominou e acertou um belo voleio, bem defendida pelo goleiro Bruno.

Dois minutos depois, aos 29, finalmente saiu o gol. Em jogada pelo lado esquerdo, Kayke cruzou para o meio da área. O meia Vinicius pegou de primeira e chutou forte no canto, sem chance para Bruno. Na comemoração, Vinicius chamou seus companheiros para fazer a ‘polêmica’ dancinha que causou a briga no último Ba-Vi. Mas, dessa vez, a mão no joelinho para os dois lados seguido do ‘créu’ foi feita voltada para a sua própria torcida, sem polêmica.

Aos 35, Vinicius fez um grande lançamento do meio de campo para Edigar Junio. O atacante recebeu o passe e tocou fraco, tirando do goleiro, mas a bola foi para fora.

Antes de terminar o 1º tempo, quem quase marca é o Náutico. Robinho cruzou na área e Gabriel Araújo cabeceou. Anderson só observou a bola ir para fora.

Na segunda etapa, o Bahia voltou mantendo as melhores chances de ampliar o placar. Aos 4 minutos, Edigar Junio tocou para Vinicius, que chutou da entrada da área, mas acabou colocando para fora.

O segundo gol tricolor saiu aos 18 minutos, novamente com participação de Vinicius. O meia cobrou o escanteio, que Edigar Junio aproveitou e cabeceou rasteiro. O goleiro Bruno ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol, o primeiro de Edigar na temporada 2018.

No fim do jogo, que parecia dominado, o Náutico marcou o seu gol. Lucas Fonseca e Grolli, que entrou no lugar de Tiago, machucado, vacilaram na cobertura e Tharcysio apareceu de frente para gol. No primeiro chute, Anderson defendeu, mas o rebote ficou com Clebinho, que sem marcação fez o gol do Timbu na partida. Entretanto, não chegou a assustar e o Bahia garantiu os três pontos na partida.

Com direito a dancinha, Bahia vence o Náutico pela Copa do Nordeste | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo