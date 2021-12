Com desfalques, Roger esboça time titular para duelo contra o Goiás

Com desfalques importantes, o técnico Roger Machado aproveitou o treino desta quinta-feira, 21, para montar a possível equipe titular para o duelo de domingo, 24, contra o Goiás no Serra Dourada, pela 34° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O treinador não pode contar com os atacantes Artur e Élber, dois dos jogadores que mais atuaram na equipe titular do Tricolor e que treinaram na academia do clube. Outro que permaneceu de fora da atividade foi o meia-atacante Marco Antônio, que aprimorou a parte física após se recuperar de uma lesão no pé.

Com que estava à disposição, Roger comandou um treino de troca de passes e transição rápida defesa-ataque. Logo depois ele montou um esboço do time que começa jogando em Goiânia e aplicou uma atividade tática. Durante o tático, Roger parou a atividade sempre que possível para orientar e passar instruções aos atletas.

Único jogador que ficou no departamento médico do clube foi o atacante Rogério que tratou uma lesão na coxa.

O grupo de jogadores volta ao batente na manhã de sexta, 22, e durante a tarde embarca para a capital goiana.

adblock ativo