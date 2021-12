Com desfalques, Jorginho tem problemas para montar o Bahia

O duelo diante do Fluminense rendeu ao Bahia não apenas uma cruel derrota, mas também dor de cabeça extra para Jorginho. Se, nas últimas três rodadas, o técnico orgulhava-se por conseguir repetir o mesmo time, não terá a mesma sorte diante do Coritiba, domingo, no Paraná.

De uma só vez o comandante tricolor sofreu baixa já confirmada de três titulares: a dupla de zaga Titi e Danny Morais, além do atacante Gabriel. O trio está suspenso pelo terceiro amarelo. A lista de desfalques, porém, deve aumentar para cinco. Isto porque o atacante Elias e o volante Hélder, com dores no tórax e na coxa direita, respectivamente, dificilmente terão condições de jogo.

O camisa 68 fez exame ontem, mas o resultado só sai nesta sexta-feira, 12. Fabinho e Kléberson brigam pela vaga, sendo que o último leva vantagem. Já Elias, ainda nas dependências de Pituaçu - palco do duelo contra o Tricolor das Laranjeiras -, iniciou tratamento à base de gelo na coxa direita. Porém, não houve melhora. Cláudio Pitbull, Lulinha, Rafael e Júnior brigam por uma posição ao lado, provavelmente, de Jones Carioca. Recuperado, o atacante treinou normalmente e deve retornar ao time, herdando a vaga de Gabriel.

Reedição de parceria - Em meio a tantos problemas e incertezas, ao menos uma confirmação: Lucas Fonseca e Alysson serão os substitutos da dupla de zaga titular. Curiosamente, os dois jogadores reeditam uma parceira de bom retrospecto no certame.

Na única vez em que ambos atuaram juntos na Série A, o Bahia bateu por 2 a 0 a Ponte Preta, no primeiro turno, em Campinas. Coincidentemente, na ocasião, o tricolor também estava 'recheado' de desfalques. (veja mais acima). "Pois é... na época, apesar de todos os problemas, vencemos. Então, é isso. Nosso grupo é forte. Quem entrar, vai ajudar. Entrosamento com o Alysson não será problema. Sempre treinamos juntos no time reserva", ressalta o zagueiro Lucas Fonseca.

O mineiro de Itajubá ainda valoriza a importância do duelo. "É pensar em buscar os três pontos. Afinal, da mesma forma que foi contra a Ponte Preta (no 1º turno), domingo contra o Coxa será um confronto de seis pontos", diz ele, em referência à proximidade dos times na tabela de classificação.

Já o técnico Jorginho, mesmo preocupado com a sintonia da equipe - por conta dos desfalques -, demonstra confiança. "Nosso problema vai ser isso, a falta de jogo de alguns deles e a falta de entrosamento. Mas são os jogadores que estão aí que vão ter de jogar. Tem que estar pronto. Nós sempre dissemos para eles que eles tinham de estar prontos para isso. Vão entrar no sufoco, mas vão dar conta do recado. Tenho certeza disso", afirma o comandante, que prevê uma batalha dura no Couto Pereira: "Todo mundo sabe que o Coritiba em casa é praticamente imbatível. Teremos que superar mais esse desafio", enfatiza. A delegação tricolor viajou nesta sexta-feira, 12, às 9h, para Curitiba. Treina à tarde, às 16h. No sábado, 13, finaliza a preparação com mais uma atividade, às 9h, no campo da Siemens.

