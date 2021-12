Com desfalques, Dado inicia trabalhos para duelo contra o Inter

Depois da folga desta terça-feira, 22, o elenco do Bahia se reapresenta nesta quarta, 23, na Cidade Tricolor, pela primeira vez sob o comando de Dado Cavalcanti, que substitui Mano Menezes.

>>Veja tabela de classificação e jogos da Série A

Em meio aos problemas extra-campo, Dado vai tentar resolver as deficiências do time. O Tricolor que vem de cinco derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e na 16ª posição, com os mesmos 28 pontos do Vasco, clube que abre o Z-4 e tem um jogo a menos.

Para o jogo contra o Inter, no domingo, 27, às 16h, no Maracanã, o treinador terá desfalques no meio de campo. Daniel foi expulso contra o Flamengo e Índio Ramírez está afastado do elenco.

Rodriguinho, que está em baixa, é a opção. Por outro lado, o volante Ronaldo, que não atuou contra o Fla, por pertencer ao time carioca, volta a ficar à disposição

adblock ativo