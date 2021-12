Com desfalques, Bahia visita Globo-RN na Copa do Brasil

Foi notório que o Bahia sofreu bastante no clássico do último domingo, na Fonte Nova, por conta dos desfalques. Então, segure-se na cadeira, torcedor: o cenário para o duelo desta quarta-feira, 16, às 21h45, pelo jogo de ida da 1ª fase da Copa do Brasil, contra o Globo-RN, é ainda mais preocupante.

Pegue o time que enfrentou o Vitória, que já tinha sete baixas. Agora, tire outros quatro jogadores: são dois por lesão - o zagueiro Gustavo, com dores num joelho, e o lateral esquerdo João Paulo, com um trauma num tornozelo - e dois poupados do jogo por desgaste físico - o atacante Edigar Junio e o volante Feijão.

O lateral esquerdo Moisés e o direito Tinga, os volantes Danilo Pires e Gustavo Blanco, e o atacante Hernane seguem no departamento médico. Além deles, não podem estrear o lateral esquerdo João Paulo Gomes e o zagueiro Lucas Fonseca, que seguem buscando melhor condição física.

Assi,, o técnico Doriva viajou para Ceará-Mirim com apenas quatro atletas do time considerado titular: Marcelo Lomba, Éder, Juninho e Luisinho. Dos 20 jogadores relacionados, 16 são formados na base do clube - e seis deles ainda jogam constantemente pelo time sub-20.

"A questão de entrosamento de fato complica um pouco, já que a gente não tem sequência de jogos junto. Vamos tentar conversar para se organizar e ter performance boa dentro de campo", disse o zagueiro Robson, que receberá mais uma chance como titular após dois jogos.

Mudanças

No treino tático desta terça, 15, Doriva mostrou que vai manter Zé Roberto jogando como centroavante, como aconteceu no Ba-Vi. Jacó, por ora, continua no banco de reservas. No lugar de Edigar Junio, quem deve começar é o garoto Cristiano, de apenas 17 anos.

Sem três jogadores para a lateral esquerda, o jeito será improvisar mais uma vez o volante Yuri. A novidade é que o meia Rômulo vai atuar ao lado de Juninho, num esquema teoricamente mais ofensivo do que o utilizado no Ba-Vi.

Se o Tricolor vencer por dois gols de diferença, elimina o duelo de volta, previamente marcado para 6 de abril. A possibilidade vem muito a calhar, já que pouparia o Tricolor de mais um compromisso na intensa maratona que vem encarando desde o amistoso nos Estados Unidos, há 15 dias.

"Eliminar o jogo de volta é muito importante para a gente, que vem numa carga muito grande de jogos. A gente sabe que, se conseguir o resultado lá, terá o benefício de descansar uma rodada", disse o volante Paulo Roberto.

No ano passado, pela Copa do Nordeste, o Tricolor enfrentou o Globo duas vezes, com dois triunfos: por 2 a 1 fora de casa e 1 a 0 em Salvador.

